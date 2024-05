La secrétaire générale de l'AIPA félicite le nouveau leader législatif du Vietnam

Photo : VNA/CVN

Dans la lettre, la secrétaire générale de l'AIPA a exprimé ses remerciements les plus sincères et les plus profonds à l'AN vietnamienne pour son soutien et sa coopération étroite avec l'AIPA et le secrétariat de l'AIPA.

Elle a exprimé sa conviction que le président de l'AN du Vietnam continuera à promouvoir le développement du corps législatif vietnamien, à renforcer et à resserrer sa collaboration avec l'AIPA, contribuant ainsi à la prospérité commune de la région de l'ASEAN.

Elle a écrit qu'elle attendait avec impatience de rencontrer le plus haut législateur vietnamien lors des prochaines activités de l'AIPA.

VNA/CVN