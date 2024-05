Le Vietnam continue à promouvoir une solution pacifique à la question du Myanmar

La plupart des pays ont exprimé leur inquiétude face à l'escalade du conflit au Myanmar, tout en soulignant l'urgence de mettre fin à la violence et d'assurer un soutien humanitaire à la population.

Présent à la réunion, le chef adjoint de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, Nguyên Hoàng Nguyên, a souligné que toutes les solutions à la situation du Myanmar devaient garantir le respect de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et du droit à l'autodétermination du peuple du Myanmar.

La priorité absolue actuelle est d’encourager toutes les parties concernées à mettre en œuvre un cessez-le-feu à l’échelle nationale et à prévenir les catastrophes humanitaires. Il s’agit de mesures nécessaires et urgentes pour instaurer la confiance et un dialogue substantiel entre les parties concernées, en vue de parvenir à une solution durable à la question du Myanmar.

Le représentant du Vietnam a affirmé que le Consensus en cinq points continuait d'être le cadre le plus fondamental et le plus approprié pour résoudre la question du Myanmar, dans lequel l'ASEAN continuait de jouer un rôle central, en plus des contributions de chaque membre, y compris le Vietnam. L'ONU doit soutenir l'ASEAN dans ce processus, en contribuant à créer un environnement favorable pour parvenir à une paix durable au Myanmar.

À cette occasion, le Vietnam salue la nomination par le secrétaire général de l'ONU de Julie Bishop comme envoyée spéciale au Myanmar, espérant qu'elle coopérera étroitement avec l'envoyé spécial du président de l'ASEAN pour promouvoir la résolution de la crise actuelle au Myanmar par le dialogue et la compréhension mutuelle.

