Vietnam - Angola : renforcement de la solidarité, de l'amitié et de la coopération

Une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV), conduite par Nguyên Trong Nghia, membre du Politburo, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale de la sensibilisation et de l'éducation, a effectué une visite de travail en Angola du 26 au 29 mai.

Photo : Hông Minh/VNA/CVN

Dans le cadre de sa visite, Nguyên Trong Nghia a eu une entrevue avec le secrétaire général du parti au pouvoir, le Mouvement populaire de libération de l'Angola (MPLA), Paulo Pombolo. Il s'est entretenu avec Manuel Domigos Augusto, secrétaire chargé des relations internationales du MPLA et Esteves Carlos Hilário, secrétaire chargé de l'information et des communications du MPLA.

Il a également travaillé avec les ministres des Affaires étrangères, des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication sociale de l'Angola.

Nguyên Trong Nghia a souligné que cette visite avait pour objectif de promouvoir la solidarité, l'amitié et la coopération traditionnelle entre les Partis, les États et les peuples du Vietnam et de l'Angola, ainsi que de célébrer le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques en 2025.

Photo : Hông Minh/VNA/CVN

Selon Paulo Pombolo, le président du MPLA et chef de l'État angolais a souligné la nécessité de renforcer les liens avec les partis amis qui ont surmonté ensemble des difficultés et sont fidèles à l'Angola, dont le PCV constitue une priorité absolue.

Les deux dirigeants ont convenu de travailler ensemble pour élargir de nouveaux domaines de coopération, en plus de coopération traditionnel des deux pays.

Lors des entretiens avec Manuel Domigos Augusto et Esteves Carlos Hilário, Nguyên Trong Nghia et les dirigeants du MPLA ont échangé un certain nombre de programmes de coopération spécifiques, notamment la promotion de visites de haut niveau de dirigeants du Parti et de l'État angolais au Vietnam et la signature d'un accord de coopération entre les deux Partis pour la période 2024-2029.

Photo : Hông Minh/VNA/CVN

Ils coopéreront également pour élaborer un plan visant à célébrer le 50e anniversaire des relations diplomatiques et promouvoir la communication afin que les peuples des deux pays, en particulier la jeune génération, comprennent profondément l'amitié et les traditions construites par les deux pays au cours du dernier demi-siècle.

En ce qui concerne les affaires étrangères, ils ont convenu de soutenir une coordination continue et d'unifier leurs positions sur les questions internationales et régionales, et de se soutenir pour renforcer le prestige et le rôle de chacun au sein des forums multilatéraux des partis politiques dont les deux parties sont membres.

À cette occasion, la délégation du PCV a eu une séance de travail avec le ministre des Affaires étrangères Tete António. Le ministre Tete António a proposé au Vietnam de partager ses expériences de développement, notamment en matière de diversification de l'économie. Il a également affirmé qu'avec sa position de porte d'entrée sur le marché africain, l'Angola est une destination d'investissement très favorable pour les entreprises vietnamiennes.

Nguyên Trong Nghia a affirmé le souhait du Vietnam de promouvoir les relations avec l'Angola. Il a proposé à l'Angola de fournir davantage des informations et de mettre en place des politiques aidant les entreprises vietnamiennes à vendre leurs produits et à élargir leurs activités d'investissement dans ce pays.

Photo : Hông Minh/VNA/CVN

Le même jour, lors d'une séance de travail avec le ministre angolais des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication sociale, Mário Augusto da Silva Oliveira, Nguyên Trong Nghia a proposé de créer des conditions favorables permettant aux entreprises de télécommunications des deux pays à renforcer la coopération et à développer leur marché.

Il a également invité les deux parties à encourager les agences de presse à coopérer, à partager des informations et à renforcer la présentation et la promotion de la culture, du pays et du peuple de chacun.

Le ministre Mário Augusto da Silva Oliveira a également exprimé son désir de coopérer avec le Vietnam en ce domaine, souhaitant que le Vietnam soit un partenaire pour soutenir l'Angola dans la construction des usines de téléphonie mobile, des routeurs, des câbles à fibres optiques ainsi que la formation du personnel de télécommunications.

En outre, la délégation du PCV a rencontré le personnel de l'ambassade du Vietnam et la communauté vietnamienne en Angola.

VNA/CVN