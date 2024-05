Séminaire sur la pensée du Président Hô Chi Minh dans les relations Vietnam - Angola

>> La pensée Hô Chi Minh sur l’agriculture au centre d’un séminaire au Bangladesh

Cet événement s'inscrivait dans le cadre de la visite de travail en Angola d’une délégation de la Commission centrale de sensibilisation auprès de masse du Parti, conduite par son président, Nguyên Trong Nghia, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV). Le séminaire a vu la participation des Vietnamiens d'outre-mer membres du PCV en Angola, de membres du Parti de Mouvement populaire de libération de l'Angola (MPLA) ainsi que de nombreux chercheurs et universitaires.

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de l'événement, Nguyen Trong Nghia, a souligné l'importance du séminaire car il a eu lieu à l'occasion du 134e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh (19 mai 1890) et du 70e de la Victoire de Dien Bien Phu (7 mai 1954). Selon Nguyên Trong Nghia, de son vivant, le Président Hô Chi Minh a toujours encouragé les mouvements de lutte des peuples africains.

Le coprésident du séminaire, Manuel Domigos Augusto, secrétaire chargé des Affaires étrangères du Parti MPLA, a exprimé sa fierté d'avoir organisé l'événement sur le Président Hô Chi Minh au siège du parti MPLA, situé dans l'avenue Hô Chi Minh de la capitale Luanda. Il a souligné la solidarité et le fort soutien du PCV à la lutte pour la libération de l'Angola. Les victoires de la révolution vietnamienne sous la direction du Président Hô Chi Minh et du PCV ont encouragé les peuples opprimés et exploités du monde entier à lutter pour ces nobles objectifs : paix, indépendance nationale, démocratie et progrès humain, a-t-il remarqué.

Dans le cadre du séminaire, le chef adjoint de la Commission centrale de la sensibilisation auprès de masse du Parti, Phan Xuan Thuy, a partagé des expériences du Vietnam dans l'étude et le suivi de l'idéologie, de l'éthique et du style de vie de Hô Chi Minh.

Lors du séminaire, Cu Hoang Thang, représentant des Vietnamiens d'outre-mer membres du PCV en Angola, a présenté une intervention sur le thème « Sur les traces de l'Oncle Hô : Oncle Hô avec l'Afrique et les sentiments du peuple africain envers l’Oncle Hô".

VNA/CVN