Vietnam - Inde : les garde-côtes renforcent leurs liens dans l'application de la loi en mer

Lors d'une interview accordée au journal Quân dôi Nhân dân (Armée populaire), le colonel Nguyên Minh Khanh, commandant adjoint et chef d'état-major du Commandement de la région 3 de la Garde côtière, a déclaré que le voyage du 3 au 31 décembre reflétait la volonté de favoriser une coopération plus approfondie, la confiance et la compréhension mutuelle entre les deux forces dans l'application de la loi en mer, au profit des deux peuples et pour la paix et la stabilité dans les eaux régionales et mondiales.

Photo : QDND/CVN

Il a permis aux cadres et officiers des deux parties d'échanger leurs expériences dans la construction d'une force maritime plus forte, d'améliorer leurs capacités opérationnelles, notamment dans la maîtrise des navires, des armes et des équipements techniques, la conduite d'une formation conjointe en recherche et sauvetage, la lutte contre les incendies et la réponse aux déversements d'hydrocarbures en mer.

Selon le colonel Nguyên Minh Khanh, la mission de travail à Kochi du navire CSB 8005 et de la délégation de la Garde côtière du Vietnam a marqué une première historique. Il s'agissait également du voyage le plus long entrepris, couvrant près de 6.000 milles nautiques.

Malgré des conditions météorologiques difficiles et complexes, le navire a fonctionné en continu et a atteint avec succès tous les objectifs de la mission tout en garantissant une sécurité absolue dans tous les aspects.

VNA/CVN