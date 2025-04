Ouverture de la 44e réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale

Dans son discours d’ouverture, Trân Thanh Mân a souligné qu’il s’agissait d’une réunion particulièrement importante en vue de la préparation de la 9e session de la XVe législature de l’organe législatif.

Photo : VNA/CVN

La réunion se déroulera en deux phases : la première durera du 14 au 17 avril et la seconde se tiendra du 22 au 28 avril au matin, avec un volume de travail particulièrement conséquent. Si le gouvernement soumet dans les délais le projet de réorganisation des unités administratives au niveau communal dans certaines provinces, le Comité permanent l’examinera et pourra l’approuver, a précisé Trân Thanh Mân.

Le Comité permanent examinera 42 groupes de contenus, dont : 24 relatifs aux travaux constitutionnels et législatifs ; dix portant sur les questions socio-économiques, le budget de l'État, la supervision et d’autres sujets importants ; huit relevant de sa compétence propre ; et cinq autres groupes de contenus divers.

En outre, au cours de cette réunion, le Comité permanent donnera son avis sur la modification et le complément de certains articles de la Constitution de 2013, sur la consultation publique en lien avec ce processus, ainsi que sur la création d’un comité chargé de rédiger des amendements et le complément de certains articles de cette Constitution.

La révision de la Constitution constitue une tâche d’une importance capitale, nécessitant un travail de fond et l’implication de nombreuses agences et organisations. Elle s’inscrit dans la préconisation de rationalisation et de réorganisation de l’appareil du système politique, conformément aux conclusions N°126-KL/TW et N°127-KL/TW du Bureau politique et du Comité directeur central, a souligné le plus haut législateur.

Photo : VNA/CVN

Au cours de cette réunion, le Comité permanent devra également finaliser l’examen et l’approbation de résolutions sur la réorganisation des unités administratives au niveau communal. De plus, il donnera ses avis sur le projet de résolution concernant la fusion des unités administratives au niveau provincial, en vue de sa soumission à l’Assemblée nationale pour approbation, tout en complétant les contenus inscrits au programme de travail du deuxième trimestre.

Enfin, Trân Thanh Mân a invité les membres du Comité permanent à prendre le temps de rencontrer les électeurs afin de d’écouter leurs opinions et leur donner des explications nécessaires sur la fusion des unités administratives aux niveaux communal et provincial, ainsi que sur la suppression des unités au niveau des districts.

VNA/CVN