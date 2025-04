Le dirigeant chinois met en avant la communauté d'avenir partagé Chine - Vietnam

>> La visite du dirigeant Xi Jinping marque un tournant dans les liens Vietnam - Chine

>> Le SG du Parti et président chinois Xi Jinping en visite d'État au Vietnam

>> Vietnam - Chine : unir les efforts pour une nouvelle ère de relations amicales

L'Agence Vietnamienne d’Information (VNA) a respectueusement présenté ci-dessousle texte intégral de son article, publié dans le journal Nhân Dân (People), organe central du Parti communiste du Vietnam et Voix du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens.

S'appuyer sur les réalisations passées et réaliser de nouvelles avancées

À la poursuite d'objectifs communs

S.E. Xi Jinping

Secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président de la République populaire de Chine

La fin du printemps est pleine de vitalité. Alors que la Chine et le Vietnam célèbrent le 75e anniversaire de leurs relations diplomatiques, j'effectuerai prochainement une visite d'État au Vietnam à l'invitation du camarade Tô Lâm, secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et du président vietnamien, le camarade Luong Cuong. Ce sera ma quatrième visite dans ce beau pays depuis que je suis devenu secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président de la République populaire de Chine. Je me réjouis de renouer avec les dirigeants vietnamiens, de discuter des moyens de renforcer la coopération et d'élaborer un nouveau projet pour la communauté d'avenir partagé Chine - Vietnam de portée stratégique dans la nouvelle ère.

La Chine et le Vietnam sont des voisins socialistes et amicaux partageant les mêmes idéaux et de vastes intérêts stratégiques. L'amitié profonde entre les deux partis et les deux peuples, forgée il y a des décennies, s'est renforcée à mesure que nous explorons une voie socialiste adaptée à nos conditions nationales respectives et que nous poursuivons notre modernisation. La construction d'une communauté d'avenir partagé Chine - Vietnam de portée stratégique sert les intérêts communs de nos deux pays et favorise la paix, la stabilité, le développement et la prospérité de notre région et au-delà. Elle s'inscrit dans le cours de l'histoire et est le choix de nos peuples.

La communauté d'avenir partagé Chine - Vietnam de portée stratégique est héritée de nos traditions révolutionnaires singulières. Les prédécesseurs révolutionnaires chinois et vietnamiens ont exploré ensemble la voie du salut national et ont apporté une contribution importante à la victoire du tiers-monde dans la lutte contre le colonialisme et l'impérialisme. Le site historique de la Ligue de la jeunesse révolutionnaire vietnamienne à Guangzhou et le siège de la Ligue pour l'indépendance du Vietnam à Jingxi, dans la région autonome Zhuang du Guangxi, témoignent de l'amitié révolutionnaire entre la Chine et le Vietnam. Le Président Hô Chi Minh a rejoint et soutenu la Guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise à Yan'an, Chongqing, Kunming et Guilin. La Chine a envoyé des conseillers militaires et politiques pour soutenir la Guerre du peuple vietnamien contre l'occupation française. Le Parti communiste chinois, le gouvernement et le peuple chinois ont apporté leur soutien total à la juste guerre du Vietnam contre l'agression américaine pour sauver la nation. Cette phrase bien connue : ''L'amitié entre le Vietnam et la Chine est si profonde parce que nous sommes tous deux camarades et frères'' est gravée dans notre mémoire révolutionnaire commune.

Photo : VNA/CVN

La communauté d'avenir partagé Chine - Vietnam de portée stratégique repose sur une solide confiance politique mutuelle. Ces dernières années, le secrétaire général Nguyên Phu Trong, le secrétaire général Tô Lâm et d'autres dirigeants vietnamiens ainsi que moi-même avons échangé de nombreuses visites, ouvrant la voie à la construction d'une communauté d'avenir partagé Chine - Vietnam de portée stratégique.

Nos deux Partis et nos deux pays entretiennent des relations étroites de haut niveau. Des mécanismes tels que le comité directeur pour la coopération bilatérale, le symposium théorique entre les deux Partis, les échanges d'amitié sur la défense des frontières et la conférence sur la lutte contre la criminalité entre les deux ministères de la Police fonctionnent harmonieusement. Des mécanismes de haut niveau, notamment le comité mixte entre l'Assemblée populaire nationale de Chine et l'Assemblée nationale du Vietnam, ont été mis en place. Le dialogue stratégique "3+3" sur la diplomatie, la défense et la sécurité publique entre nos deux pays s'est déroulé avec succès. La Chine et le Vietnam partagent des positions similaires sur de nombreuses questions régionales et internationales et collaborent étroitement à ces sujets.

La communauté d'avenir partagé Chine - Vietnam repose sur une coopération fructueuse. Dans un contexte de reprise économique mondiale atone, la Chine et le Vietnam ont renforcé leur coopération sur les chaînes industrielles et d'approvisionnement. La Chine est le premier partenaire commercial du Vietnam depuis plus de 20 ans, avec la valeur d’échanges bilatéraux dépassant les 260 milliards de dollars américains en 2024. Les consommateurs chinois ont accès à un nombre croissant de produits agricoles vietnamiens de qualité, tels que le durian et la noix de coco. La connectivité ferroviaire et le projet de développement de ports intelligents progressent régulièrement. Les panneaux solaires, les usines de valorisation énergétique des déchets et d'autres projets bilatéraux d'énergie propre ont stimulé l'approvisionnement en électricité au Vietnam. La ligne de métro Cat Linh-Hà Dông, construite par une entreprise chinoise, facilite les transports en commun à Hanoï. En contribuant mutuellement à leur réussite et en poursuivant un développement commun, la Chine et le Vietnam ont donné l'exemple de la solidarité et de la coopération dans les pays du Sud.

La communauté d'avenir partagé Chine - Vietnam de portée stratégique se développe grâce à des échanges humains étroits. Au fil des ans, ces échanges se sont multipliés, favorisant des liens toujours plus étroits entre les peuples chinois et vietnamien. Les touristes chinois ont effectué plus de 3,7 millions de visites au Vietnam en 2024. Avec le lancement officiel de la zone de coopération touristique transfrontalière Detian-Cascade de Ban Giôc et l'ouverture de plusieurs itinéraires routiers transfrontaliers, il est désormais possible de visiter deux pays en une seule journée. Les productions cinématographiques et télévisuelles chinoises ainsi que les jeux vidéo sont populaires auprès des jeunes Vietnamiens, et de plus en plus de Vietnamiens apprennent le chinois. De nombreuses chansons vietnamiennes sont désormais très recherchées sur les réseaux sociaux en Chine, et de nombreux restaurants chinois savourent le pho et d'autres spécialités vietnamiennes.

Photo : VNA/CVN

Actuellement, des changements mondiaux, historiques et marquants se produisent comme jamais auparavant, et le monde est entré dans une nouvelle période de transformations tumultueuses. Malgré les obstacles liés à la montée de l'unilatéralisme et du protectionnisme, l'économie chinoise a progressé de 5% en 2024, contribuant à hauteur d'environ 30% à l'économie mondiale. Elle demeure un moteur essentiel de l'économie mondiale. Le nouveau secteur énergétique chinois, l'intelligence artificielle et le cinéma d'animation sont sous les projecteurs internationaux. La Chine continuera d'offrir davantage d'opportunités au monde grâce à son ouverture d'esprit et contribuera au développement de tous les pays grâce à son développement de haute qualité.

L'Asie représente un nouveau tournant dans la coopération et le développement mondiaux. À un nouveau point de départ vers la revitalisation de toute la région, l'Asie est confrontée à des opportunités et des défis sans précédent. La Chine assurera la continuité et la stabilité de sa diplomatie de voisinage. Nous resterons attachés aux principes d'amitié, de sincérité, de bénéfice mutuel et d'inclusion. Nous poursuivrons notre politique d'amitié et de partenariat avec nos voisins. Et nous approfondirons progressivement notre coopération amicale avec eux pour faire progresser la modernisation de l'Asie.

La Chine met tout en œuvre pour bâtir un grand pays socialiste moderne et réaliser le renouveau de la nation chinoise en poursuivant sa modernisation. Le Vietnam entrera dans une nouvelle ère de développement national, en s'appuyant sur les deux objectifs fixés pour le centenaire du Parti et du pays. La Chine accorde toujours une grande priorité au Vietnam dans sa diplomatie de voisinage. Nos deux pays doivent redoubler d'efforts sur tous les fronts pour bâtir une communauté d'avenir partagé Chine - Vietnam de portée stratégique et contribuer davantage à la paix, à la stabilité, au développement et à la prospérité en Asie et dans le monde.

- Nous devons approfondir la confiance stratégique mutuelle et faire progresser la cause socialiste. Les deux parties doivent agir sous la direction de leurs dirigeants. Le comité directeur sino-vietnamien pour la coopération bilatérale doit coordonner plus efficacement nos interactions afin de renforcer la coopération entre le Parti, le gouvernement, l'armée, les forces de l'ordre et la sécurité, de faire face conjointement aux risques et défis extérieurs et de préserver la sécurité politique. La Chine est prête à renforcer les échanges de pratiques de gouvernance avec le Vietnam, à explorer et à enrichir ensemble la théorie et les pratiques socialistes, et à promouvoir le développement constant de la cause socialiste des deux pays.

- Nous devons poursuivre une coopération mutuellement bénéfique et apporter davantage de bénéfices à nos deux peuples. Nous devons renforcer la synergie entre nos stratégies de développement, mettre en œuvre efficacement le plan de coopération entre les deux gouvernements visant à harmoniser l'initiative "la Ceinture et la Route" et la stratégie "Deux Corridors et un Cercle économique", et développer davantage de plateformes de coopération économique et technologique. La Chine est prête à renforcer sa coopération avec le Vietnam sur les trois lignes ferroviaires à écartement standard du nord du pays et sur le port intelligent. La Chine accueille favorablement l'arrivée de davantage de produits vietnamiens de qualité sur le marché chinois et encourage davantage d'entreprises chinoises à investir et à faire des affaires au Vietnam. Nos deux pays devraient intensifier leur coopération dans les chaînes industrielles et d'approvisionnement, et élargir leur coopération dans des domaines émergents tels que la 5G, l'intelligence artificielle et le développement vert, afin de créer davantage d'avantages pour les deux peuples.

- Nous devons renforcer les échanges interpersonnels et tisser des liens plus étroits entre nos peuples. Cette année est l'Année des échanges interpersonnels Chine - Vietnam, et nous devons saisir cette occasion pour promouvoir les échanges interpersonnels sous diverses formes. La Chine invite les visiteurs vietnamiens à voyager en Chine et encourage les touristes chinois à visiter les sites touristiques du Vietnam. Nos deux pays devraient multiplier les activités qui rapprochent nos peuples, comme les rencontres amicales entre jeunes et les événements festifs dans les zones frontalières. Nous devrions exploiter davantage nos ressources révolutionnaires et raconter des histoires d'amitié qui résonnent auprès de nos deux peuples, afin de transmettre le flambeau de l'amitié sino-vietnamienne de génération en génération.

- Nous devons renforcer la collaboration multilatérale et promouvoir la prospérité et la revitalisation de l'Asie. Cette année marque le 80e anniversaire de la victoire de la Guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et de la Guerre mondiale antifasciste, ainsi que le 80e anniversaire de la fondation des Nations unies. Nos deux pays doivent défendre fermement le système international centré sur l'ONU et l'ordre international fondé sur le droit international. Il est important que nous poursuivions l'Initiative mondiale pour le développement, l'Initiative mondiale pour la sécurité et l'Initiative mondiale pour la civilisation. Il est également important que nous promouvions un monde multipolaire égalitaire et ordonné, ainsi qu'une mondialisation économique universellement bénéfique et inclusive. Nous devons collaborer avec les pays du Sud pour défendre les intérêts communs des pays en développement. La guerre commerciale et la guerre tarifaire ne feront pas de vainqueur, et le protectionnisme ne mènera nulle part. Nos deux pays doivent résolument préserver le système commercial multilatéral, la stabilité des chaînes industrielles et d'approvisionnement mondiales, et un environnement international ouvert et coopératif. Nous devons renforcer la coordination au sein de mécanismes tels que la coopération en Asie de l'Est et la coopération Lancang - Mékong, afin d'assurer une plus grande stabilité dans un monde en mutation et turbulent et d'y insuffler une énergie plus positive.

- Nous devons gérer efficacement les différends et préserver la paix et la stabilité dans notre région. La délimitation réussie de nos frontières terrestres et dans le golfe de Bac Bô démontre qu'avec une vision claire, nous sommes pleinement capables de régler efficacement les questions maritimes par la consultation et la négociation. Les deux parties doivent mettre en œuvre l'accord commun conclu entre les dirigeants des deux partis et des deux pays. Nous devons exploiter pleinement le mécanisme de négociation maritime afin de gérer efficacement les différends maritimes, d'élargir la coopération maritime et de créer les conditions d'une résolution définitive des différends. Nous devons mettre en œuvre pleinement et efficacement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale et promouvoir activement la consultation sur un Code de conduite en Mer Orientale. Nous devons être insensibles à toute ingérence, surmonter les divergences et élargir les points communs, et faire de la Mer Orientale une mer de paix, d'amitié et de coopération.

À ce nouveau point de départ de l’histoire, la Chine est prête à travailler avec le Vietnam pour s’appuyer sur les réalisations passées, écrire un nouveau chapitre dans la construction de la communauté d'avenir partagé Chine - Vietnam et contribuer encore davantage à la construction d’une communauté d'avenir partagé pour l’humanité.

VNA/CVN