Incendie d’un ferry aux Philippines : l’identification des victimes pourrait prendre plusieurs mois

L’identification des victimes de l’incendie d’un ferry aux Philippines, qui a fait 76 morts, pourrait prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ont indiqué dimanche les autorités, alors que les experts médico-légaux ont commencé à recueillir et comparer des échantillons d’ADN prélevés sur les restes calcinés.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Des restes humains ont été retrouvés dans différentes parties du navire, a indiqué Richard Allan Mangalip, spécialiste médico-légal de la Police nationale philippine, précisant que la plupart étaient calcinés.

Le ferry, qui transportait plus de 130 personnes, effectuait la liaison entre Manille et Coron, dans la province de Palawan, lorsqu’il a pris feu à l’approche de sa destination.

Les secours ont récupéré samedi 41 restes supplémentaires, portant le bilan à 76 morts, tandis que 13 personnes restent portées disparues. D’autres victimes pourraient être retrouvées, les recherches se poursuivant dans les parties inondées du navire.

Les enquêteurs n’ont pas encore déterminé l’origine du sinistre et poursuivent leurs recherches. Selon l’Autorité de l’industrie maritime, deux explosions auraient été entendues à bord peu avant le déclenchement du feu, selon des témoignages de survivants.

Cet incendie intervient après plusieurs accidents maritimes meurtriers aux Philippines, où les ferries et petites embarcations constituent un moyen de transport essentiel pour des millions de personnes.

APS/VNA/CVN