Le président prend la tête du Comité directeur sur le bilan des 40 ans de rénovation

Photo : VNA/CVN

L’annonce a été faite lors de la troisième réunion du comité à Hanoï. Le Politburo a également nommé Luong Cuong, membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, au poste de chef adjoint permanent du comité.

Le chef du Bureau du Comité central du Parti, Nguyên Duy Ngoc, et le directeur du Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam, le général de corps d’armée Trinh Van Quyêt a été nommé membre du comité.

Dans son discours, le président Tô Lâm a souligné l’importance de dresser le bilan de ces questions pour la cause de la construction et du développement nationaux dans la nouvelle période.

Pour assurer une révision complète et productive, il a recommandé d’appliquer de manière constante et créative le marxisme-léninisme et la pensée Hô Chi Minh, de poursuivre systématiquement l’objectif de l’indépendance nationale en association avec le socialisme, d’adhérer aux points de vue et au contenu de la plate-forme politique du Parti et la Constitution.

En outre, il a demandé au comité d’étudier et d’adopter de manière sélective les réalisations théoriques et les expériences pratiques d’autres pays, en particulier des pays avancés et de ceux partageant des similitudes avec le Vietnam, afin de perfectionner la théorie de la défense nationale et de la construction.

Il est essentiel de s’appuyer sur les résultats de l’examen de l’œuvre de rénovation après 20 et 30 ans, ainsi que de l’examen de la mise en œuvre du Programme d’édification nationale pendant la période de transition vers le socialisme, a-t-il indiqué.

Il faut en même temps adhérer aux résolutions des congrès nationaux du Parti et du Comité central Parti des XIIe et XIIIe mandats, ainsi qu’aux pensées directrices du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong lors du 9e plénum du Parti et dans ses récentes publications et discours, a-t-il déclaré.

Le chef de l’État a également appelé à une approche globale, exhortant le comité à s’appuyer sur l’expertise de scientifiques, de spécialistes, de dirigeants expérimentés, de gestionnaires et de citoyens de tous horizons dans le cadre de ses travaux.

VNA/CVN