Le Vietnam accorde la priorité à la promotion du progrès et de la justice sociale

Le Vietnam accorde toujours la priorité à la promotion du progrès et de la justice sociale, les considérant comme objectif, tâche et solution pour promouvoir son développement durable.

Photo : VNA/CVN

C’est ce qu’a déclaré mardi 11 juin l’ambassadeur Mai Phan Dung, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unis, de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et d’autres organisations internationales à Genève, en Suisse, lors de la 112e session de la conférence internationale du travail à Genève.

S’exprimant à l’événement, le diplomate vietnamien a déclaré apprécier les initiatives et rapports du directeur général de l’Organisation internationale du travail (OIT).

Il a affirmé que le Vietnam continuerait à rénover et perfectionner son cadre juridique pour consolider son système de bien-être social, promouvoir des emplois décents et de qualité, développer ses ressources humaines et construire un marché du travail efficace.

La 112e session de la Conférence internationale du travail, qui se déroule jusqu’à vendredi 14 juin, discute de l'établissement des normes du travail, des droits et principes fondamentaux sur le lieu de travail et de la promotion du travail décent.

Dans le cadre de la cette session, la première réunion de haut niveau de l'initiative Alliance pour la justice sociale mondiale, une initiative fortement promue ces derniers temps par le directeur général de l'OIT, Gilbert Houngbo, aura lieu jeudi 13 juin.

VNA/CVN