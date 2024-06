La réunion des dirigeants clés à Hanoï

Les hauts dirigeants du Parti, de l’État, du gouvernement et de l’Assemblée nationale (AN) se sont réunis mercredi 12 juin à Hanoï pour évaluer la situation et les résultats obtenus du mois d'avril et de mai et fixer les tâches pour les mois prochains. Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong, a présidé la réunion.

Le secrétaire général du Parti, le président Tô Lâm, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l'AN, Trân Thanh Mân, ont estimé qu'au cours des deux derniers mois, tout le Parti, tout le peuple et toute l'armée avaient déployé des efforts pour obtenir de nombreux résultats importants dans le développement socio-économique, la garantie de la défense et de la sécurité nationale, les affaires étrangères, l’édification du Parti et du système politique, le travail de cadres et la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines.

Ils ont notamment cité l’organisation du 9e plénum du Parti et de la 7e réunion de la XVe AN (première phase) avec de nombreux contenus importants adoptés, les élections du président vietnamien pour le mandat 2021-2026 et du président de l'AN du XVe mandat. Le Comité central a élu quatre membres supplémentaires du Politburo du XIIIe mandat.

Concernant les tâches clés dans les temps à venir, les principaux dirigeants ont souligné qu’il faudrait promouvoir fortement la croissance économique associée à la consolidation et au maintien de la stabilité macroéconomique, à la maîtrise de l’inflation et à la garantie des grands équilibres de l’économie et se concentrer sur l’élimination des difficultés pour la production et les affaires. Il faut mettre en œuvre des solutions synchrones et efficaces pour gérer strictement le marché de l’or ; promouvoir le décaissement des capitaux d’investissement public ; accélérer l’avancement des travaux, projets infrastructures nationaux importants ; renforcer la réforme des procédures administratives, la transformation numérique, resserrer les mesures de prévention et de lutte contre les catastrophes naturelles ; assurer la sécurité routière.

Ils ont aussi insisté sur les préparatifs aux Congrès du Parti à tous les niveaux comme au XIVe Congrès national du Parti ; sur la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines ; sur l’enquête, le jugement des affaires de corruption graves et compliquées qui attirent l'opinion publique.

Il faut déployer efficacement les affaires étrangères, renforcer les relations avec les pays et partenaires importants, prioriser et organiser les événements d'affaires étrangères au pays et à l'étranger, maintenir un environnement pacifique et stable pour développer le pays.

Enfin, ils ont souhaité mener à bien le travail de cadres et protéger la politique interne ; la lutte et le traitement efficace des mauvaises et fausses informations et le sabotage des forces hostiles ; bien déployer le travail de mobilisation de masse, le travail ethnique et religieux pour limiter les effets négatifs sur la sécurité, la politique, l'ordre social pour créer un consensus dans la société et promouvoir les mouvements d’émulation patriotique et consolider le bloc de grande union nationale.

