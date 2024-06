Le Vietnam assiste au Dialogue des BRICS avec les pays en développement

Photo : VNA/CVN

Étaient présents au dialogue les ministres des Affaires étrangères de 10 pays membres des BRICS, dont la Russie, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil, les Émirats arabes unis, l'Iran, l'Arabie saoudite, l'Éthiopie, l'Égypte, ainsi que des ministres et vice-ministres de la diplomatie de 12 pays invités, dont le Vietnam.

Dans son discours, la vice-ministre Nguyên Minh Hang a estimé que, sur la base des réalisations enregistrées au cours de près de deux décennies, les BRICS avaient le potentiel de jouer un rôle de plus en plus important dans la promotion du dialogue et la coordination des efforts internationaux pour relever les défis mondiaux.

Elle a proposé que les BRICS continuent de se coordonner avec les pays en développement pour promouvoir la coopération multilatérale. Selon elle, il est nécessaire de continuer à renforcer le rôle central des Nations unies dans la coordination des efforts mondiaux visant à promouvoir la paix, la sécurité et le développement durable, d’instaurer la confiance et de résoudre les différends par des moyens pacifiques sur la base du respect des principes de la Charte des Nations unies et du droit international.

Elle a en outre suggéré de renforcer le rôle des pays en développement dans la gouvernance et la mise en œuvre des programmes de développement mondiaux. Elle a appelé les BRICS à contribuer davantage à accélérer la mise en œuvre des objectifs de développement durable, à garantir que les pays en développement aient la possibilité d'accéder à des avancées technologiques révolutionnaires, à approfondir l'intégration économique et à promouvoir un système commercial multilatéral ouvert, équitable, inclusif et non discriminatoire.

Relever les défis mondiaux

Il est également important de renforcer la résilience, l’adaptabilité et la capacité des pays en développement à relever les défis mondiaux. Elle a proposé que les BRICS coopèrent étroitement avec leurs partenaires, en particulier les pays en développement, pour promouvoir les actions climatiques mondiales, contribuer activement aux efforts mondiaux visant à garantir la sécurité alimentaire et énergétique, ainsi qu'à se préparer à répondre aux catastrophes naturelles et aux épidémies.

La vice-ministre Nguyên Minh Hang a affirmé que le Vietnam était prêt à contribuer activement aux activités des organisations et mécanismes de coopération mondiaux, interrégionaux et régionaux pour la paix, la coopération et le développement.

Le Vietnam accueillera le Sommet des dirigeants mondiaux sur le climat et la croissance durable, appelé "Partnering for Green Growth and the Global Goals" (P4G), en 2025 et Hanoï souhaite se coordonner avec d’autres pays pour promouvoir les efforts mondiaux en faveur de la croissance verte et du développement durable, a-t-elle affirmé.

Divers entretiens

Durant son séjour, la vice-ministre Nguyên Minh Hang a eu des séances de travail avec ses homologues brésilien, vénézuélien et bahreïnien.

Le vice-ministre brésilien des Affaires étrangères, Eduardo Paes Saboia, a affirmé qu’en tant que président du G20, le Brésil espérait que le Vietnam participerait et contribuerait activement au G20 et que le Brésil était prêt à se coordonner avec le Vietnam dans les forums multilatéraux en 2025, lorsque le Vietnam accueillerait le P4G et que le Brésil assumerait la présidence de la COP 30.

La vice-ministre Nguyên Minh Hang et son homologue vénézuélienne, Tatiana Pugh Moreno, ont convenu d'accroître les échanges de délégations et de se coordonner plus étroitement pour mettre en œuvre efficacement les accords récemment conclus.

La vice-ministre Nguyên Minh Hang et le vice-ministre de Bahreïn, Isa Nasser Al Nuaimi, ont affirmé leur volonté de renforcer la coopération bilatérale dans les temps à venir, notamment en échangeant des délégations à tous les niveaux et en promouvant la coopération dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement, et en se coordonnant plus étroitement dans le cadre des mécanismes de coopération multilatérale.

VNA/CVN