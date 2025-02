Un journaliste cambodgien impressionné par la lutte du Vietnam contre la corruption

Photo : Quang Anh/VNA/CVN

Khieu Kola a décrit la campagne anti-corruption menée par le Parti communiste du Vietnam (PCV) sous l’ancien secrétaire général Nguyên Phu Trong comme une étape audacieuse et nécessaire. Cela, a-t-il noté, a non seulement renforcé la confiance du public au Vietnam, mais aussi celle des investisseurs étrangers.

En tant que journaliste profondément impressionné par les écrits de Nguyên Phu Trong, Khieu Kola a souligné le rôle de l’ancien secrétaire général en tant que pionnier dans cette lutte. Ancien rédacteur en chef de la revue Communist Review et écrivain de renom, Nguyên Phu Trong a déclaré : "Il n’y a pas de zones interdites" lorsqu’il s’agit d’éradiquer la corruption et les pratiques négatives.

Récemment, Khieu Kola a été un commentateur fréquent sur la chaîne de télévision CNC, discutant de sujets liés au Vietnam, en mettant l’accent sur les progrès de la lutte contre la corruption. Son dernier programme s’est penché sur le rôle central de l’actuel secrétaire général Tô Lâm dans la conduite de cet effort. Il a détaillé comment Tô Lâm, en tant que chef du Comité directeur central de lutte contre la corruption, a activement collaboré avec les dirigeants des 63 villes et provinces vietnamiennes, faisant pression pour une approche plus agressive contre la corruption.

L’un des moments qui a laissé une impression durable sur Khieu Kola a été lorsque Tô Lâm, lors d’une conférence à la fin de l’année dernière, a souligné la nécessité d’une lutte audacieuse et décisive contre la corruption pour propulser le Vietnam au statut de pays à revenu moyen supérieur. Khieu Kola a déclaré avoir été frappé par cette détermination inébranlable du chef du Parti vietnamien.

Le journaliste cambodgien a fait l'éloge de l'approche adoptée par le Vietnam dans sa lutte contre la corruption. Il a notamment souligné l'équilibre trouvé par le système judiciaire vietnamien, qui consiste à traduire en justice et à condamner les personnes corrompues en fonction de la gravité de leurs actes, tout en prenant en compte les circonstances atténuantes et en faisant preuve de clémence envers ceux qui expriment des remords sincères.

Avec son expérience de travail pour divers médias locaux et internationaux à Phnom Penh, sa maîtrise de plusieurs langues et sa connaissance approfondie des médias vietnamiens, Khieu Kola a pu constater de visu comment la presse et les canaux de communication vietnamiens ont joué un rôle crucial dans l'avancement du programme de lutte contre la corruption.

Il a exprimé son soutien aux médias vietnamiens et a affirmé son engagement à poursuivre l'analyse et le commentaire sur les sujets connexes, tant que les organisations et le public continueront de lui faire confiance et de s'engager dans son travail.

"Je voudrais affirmer que la confiance du peuple vietnamien dans les dirigeants du PCV dans la lutte contre la corruption est l'arme la plus puissante, plus que les chars et des millions de soldats. Lorsque nous serons propres et justes, nous serons aimés du peuple", a-t-il conclu.

