Plus de 70 millions de motos doivent passer le contrôle des émissions

Les motos sont responsables d'environ 29% des émissions de NO, 90% des émissions de CO, 65,4% des émissions de COVNM, 37,7 % des émissions de particules et 31% des émissions de particules ultra-fines.

Le contrôle des émissions de ce "principal coupable" de la pollution est une étape nécessaire pour que le Vietnam progresse vers la construction d'un système de transport durable et le développement d'une ville verte à l'avenir.

Un délai nécessaire mais pas un retard éternel

Le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement (MAE) a récemment promulgué une circulaire réglementant la norme technique nationale sur les émissions des motos et cyclomoteurs participant à la circulation routière, qui est officiellement entrée en vigueur le 30 juin. Conformément à la réglementation, la feuille de route pour l'application des normes d'émissions sera mise en œuvre selon les instructions du Premier ministre.

La nouvelle norme établit 4 niveaux de limites maximales autorisées pour les deux principaux paramètres des gaz d'échappement, à savoir les hydrocarbures (HC) et le monoxyde de carbone (CO). Plus précisément, la concentration maximale autorisée de CO diminuera progressivement de 4,5% au niveau 1 à 2% au niveau 4. Pour les HC, la limite pour les moteurs à 4 temps est réduite de 1.500 ppm à 1.000 ppm, tandis que celle pour les moteurs à 2 temps est fortement réduite de 10.000 ppm à 2.000 ppm.

Bien que la circulaire soit en vigueur depuis le 30 juin, selon la dernière proposition du MAE, les motos à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville ne devront être soumises au contrôle des émissions qu'à partir de juillet 2027. D'ici 2028, toutes les motos de ces deux villes devront se conformer au niveau 2, avec une concentration maximale de CO de 4,5% et de HC pour les moteurs à 4 temps de 1.200 parties par million (ppm). Les autres villes comme Hai Phong, Dà Nang, Cân Tho et Huê commenceront le contrôle des émissions des motos à partir de juillet 2028.

En particulier, pour éviter la surcharge dans les centres d'immatriculation, le Département d'immatriculation du Vietnam a proposé d'élaborer une feuille de route pour le contrôle des émissions par étapes. Ainsi, à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville, la première phase, d'une durée d'environ 1,5 an, se concentrera sur l'inspection des véhicules fabriqués avant 2008, qui est le groupe de véhicules ayant le taux d'émission le plus élevé. La deuxième phase, d'environ 2 ans, s'étendra aux véhicules fabriqués avant 2017.

Ce n'est qu'après environ 3,5 ans que l'inspection de tous les véhicules en circulation sera mise en œuvre. Pour les autres localités, la première phase se concentrera sur les véhicules fabriqués avant 2017, puis s'étendra à l'ensemble des véhicules selon une feuille de route appropriée.

Le Dr. Hoàng Duong Tùng, président du Réseau de l'air propre du Vietnam et ancien directeur général adjoint du Département général de l'environnement, a estimé que la feuille de route proposée par le MAE et le Département d'immatriculation est conforme à la réalité au Vietnam. Les motos représentent une grande proportion, avec un taux de croissance rapide, et sont liées aux travailleurs à revenu moyen ou faible, de sorte que les politiques auront un impact sensible. Les citoyens craignent les prix, les procédures compliquées et le temps perdu par rapport au contrôle technique des automobiles.

Par conséquent, un délai dans l'application de la norme est nécessaire pour que toutes les agences spécialisées se préparent minutieusement, allant des mesures d'identification, de contrôle, de l'apposition des vignettes sur les véhicules inspectés ; de l'investissement dans les équipements, l'intégration des données, l'équipement de surveillance de la qualité de l'environnement avant et après la mise en œuvre de la nouvelle politique, jusqu'à l'élaboration de sanctions en cas de violation du véhicule. En outre, les citoyens doivent être psychologiquement préparés, se renseigner et s'équiper de connaissances complètes sur les procédures d'immatriculation et les véhicules concernés.

"L'application de la norme d'émission aux motos en circulation est une politique correcte, visant à un développement durable et à la protection de la santé publique, il n'est donc plus possible de la remettre en question. Un délai est autorisé, mais pas un retard éternel. En fait, le contrôle des émissions des motos a été discuté il y a de nombreuses années et a été testé à Hanoï, à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang. C'est également considéré comme un tremplin pour que les localités collectent des données, préparent les installations, les équipements, élaborent des plans et des coûts", a commenté M. Duong Tùng.

Par conséquent, selon lui, "la phase initiale de mise en œuvre dans ces localités sera très favorable. Les autres provinces et villes auront également le temps d'étudier les leçons apprises et d'en tirer des conclusions pour une application adaptée à leur localité, mais pourront toujours demander une application anticipée s'ils estiment que le besoin est urgent et qu'ils sont prêts".

Bénéfices pour l'environnement et la santé publique

Selon les résultats de la recherche de l'Institut de l'environnement et des ressources de l'Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, les motos représentent environ 29% des émissions de NO, 90% des émissions de CO, 65,4% des émissions de COVNM, 37,7% des émissions de particules et 31% des émissions de particules ultra-fines. Si le contrôle des émissions des motos est mis en œuvre comme l'a étudié le projet de Hô Chi Minh-Ville auparavant, la réduction sera de 56.403 tonnes de CO/an (13,1%) et de 4.808 tonnes de HC/an (13,8%), ce qui équivaut à une réduction de 30% de la pollution atmosphérique.

Dinh Trọng Khang, directeur adjoint de l'Institut spécialisé en environnement - Institut des sciences et technologies des transports, a souligné que la cause des émissions importantes des motos dans notre pays est due au fait que le contrôle des émissions des motos neuves produites et importées n'a commencé qu'en 2007, équivalant à la norme Euro 2, soit 15 à 20 ans de retard par rapport aux pays de la région.

Par conséquent, la plupart des motos utilisées jusqu'à présent dans notre pays ont une structure et une technologie obsolètes, utilisant principalement des carburateurs et manquant de systèmes de contrôle et de traitement des gaz d'échappement sur le véhicule tels que le système d'injection d'air secondaire, le système d'injection électronique de carburant, le système de récupération des vapeurs d'essence, le convertisseur catalytique.

Plus important encore, les motos en circulation, en plus de devoir être immatriculées, ne sont soumises à aucun contrôle et ne bénéficient donc pas d'un entretien et de réparations périodiques appropriés lors de leur utilisation.

D'autre part, l'entretien et la réparation ont un effet majeur sur la réduction des émissions, l'augmentation de la durée de vie et de l'efficacité d'utilisation, tandis que les coûts d'entretien ne sont pas élevés et sont compensés par des économies de carburant. Cependant, actuellement, l'entretien et la réparation ne sont pas liés au contrôle des émissions pour effectuer les ajustements nécessaires. Les citoyens ne savent pas vraiment si la moto qu'ils utilisent est polluante ou non, et les mécaniciens ne savent pas non plus avec précision l'efficacité de la réparation et ne se fient qu'à leur expérience.

"Lors de la mise en œuvre du contrôle des émissions et de l'application des réglementations légales, il y aura certainement un impact. Les citoyens pourraient avoir à consacrer plus de temps, de procédures et de coûts. Dans d'autres pays, au début de la mise en œuvre de cette politique, elle a également fait face à la réaction de l'opinion publique. Cependant, les avantages environnementaux et surtout les avantages pour la santé publique apportés par cette politique sont les plus importants. En outre, le contrôle des émissions des motos contribue également à réduire la consommation de carburant et les émissions de gaz à effet de serre conformément aux engagements du gouvernement envers les organisations internationales", a analysé Dinh Trọng Khang.

Texte et photos : Quang Châu/CVN