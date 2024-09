Hô Chi Minh-Ville tient son 2e Dialogue d’amitié avec des localités étrangères

Hô Chi Minh-Ville a tenu mardi 24 septembre son 2 e Dialogue d’amitié 2024 avec des localités étrangères sur le thème "Transformation industrielle : expériences et priorités dans la coopération au développement" avec la participation de plus de 35 délégations venues de localités étrangères ayant des liens d'amitié et de coopération avec la mégapole économique du Sud.

S’exprimant lors de l’ouverture, le président du Comité populaire municipal, Phan Van Mai, a déclaré que le thème de ce 2e Dialogue d'amitié faisait référence aux questions essentielles et urgentes d'aujourd'hui.

Dans une période de profonde transformation industrielle et d'innovation, la créativité et le développement durable sont devenus des facteurs décisifs de succès.

Face à la double pression du maintien de la croissance économique tout en respectant des normes de plus en plus strictes en matière de responsabilité environnementale et sociale, nous sommes contraints de faire de l’innovation et de nous adapter. La transformation industrielle de Hô Chi Minh-Ville est motivé à la fois par la dynamique interne et par les tendances mondiales, a souligné Phan Van Mai.

Pour maintenir sa compétitivité et son développement durable, Hô Chi Minh-Ville doit passer des industries traditionnelles aux industries de haute technologie et à haute valeur ajoutée. L'objectif est d'augmenter la proportion des industries de haute technologie dans le PIB total de la ville de 23% actuellement à 40% d'ici 2030, contribuant non seulement à maintenir sa contribution à l'économie nationale, mais également à renforcer sa position de leader dans le pays et région, a dit Phan Van Mai.

En outre, les marchés internationaux évoluent fortement vers des méthodes de production plus durables et responsables. Les accords de libre-échange de nouvelle génération fixent des normes plus élevées, liant le commerce au développement durable. Pour maintenir une présence solide sur le marché mondial, Hô Chi Minh-Ville doit répondre à ces normes, a indiqué Phan Van Mai.

Hô Chi Minh-Ville a adopté une double stratégie, combinant transition verte et numérique pour construire une économie durable, inclusive et résiliente, devenant ainsi un modèle de référence pour les localités, a-t-il précisé.

Hô Chi Minh-Ville se concentre également sur le développement des industries de haute technologie, en investissant dans l'automatisation, les usines intelligentes et les technologies de fabrication avancées pour améliorer la chaîne de valeur. La ville s'engage à continuer d'être un partenaire dynamique, ouvert et sincère avec les localités du monde entier, a-t-il ajouté.

Présente à cet événement, la vice-ministre des Affaires étrangères (AE), Nguyên Minh Hang a déclaré que le thème de ce dialogue démontrait une réflexion approfondie, une bonne compréhension des tendances de développement de l'époque et des exigences imposées à Hô Chi Minh-Ville ainsi qu'aux grandes villes et centres économiques à travers le monde.

Le renforcement de la coopération entre Hô Chi Minh-Ville et ses villes jumelles en matière de transformation industrielle apportera une contribution importante à la promotion du développement de chaque localité, de chaque pays et de la communauté mondiale.

Selon la vice-ministre Nguyên Minh Hang, Hô Chi Minh-Ville doit continuer à agir comme la motivation et la force motrice de l'économie du Sud, de tout le pays, et être le centre du pays en termes d'économie, de finance, de sciences-technologies, d'innovation, d'éducation et de formation, ainsi que de passerelle importante pour se connecter avec la région et le monde.

Elle a espéré que lors de ce dialogue, les autorités locales apporteraient des idées pertinentes sur les questions importantes dans la promotion de la transformation industrielle.

Dans le cadre du Dialogue, aura lieu une réunion des maires en vue de discuter du processus de transformation industrielle et lancer des initiatives et des programmes de coopération pour promouvoir ce processus.

