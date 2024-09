Malaysia Airlines inaugure une liaison directe entre Kuala Lumpur et Dà Nang

Le vol MH748 de la compagnie aérienne nationale de la Malaisie (Malaysia Airlines) en provenance de Kuala Lumpur a atterri 24 septembre à l'aéroport international de Dà Nang, situé dans la ville éponyme du Centre, marquant l'inauguration de la liaison directe entre les deux villes malaisienne et vietnamienne.

Photo : VNA/CVN

Une cérémonie a été organisée à l'aéroport international de Dà Nang pour accueillir ce vol transportant 160 passagers.

Malaysia Airlines exploite la liaison Kuala Lumpur - Dà Nang avec une fréquence de sept vols/semaine, à bord d'avions B737-800. L'ouverture de cette nouvelle liaison porte à 28 le nombre total de vols hebdomadaires entre Kuala Lumpur et Dà Nang.

Le directeur adjoint du Département du tourisme de Dà Nang, Tan Van Vuong, a souligné que la Malaisie demeure l'un des 10 principaux marchés touristiques pour Dà Nang. En août dernier, une délégation des responsables de la ville s'est rendue en Malaisie pour travailler avec Malaysia Airlines, visant à promouvoir le tourisme à Dà Nang et spécifiquement la liaison Kuala Lumpur - Dà Nang.

Dans les mois à venir, le secteur touristique de la ville prévoit de collaborer avec Malaysia Airlines pour organiser des voyages Famtrip, Presstrip, des KOLs. Ces initiatives visent à faire découvrir les atouts touristiques de Dà Nang et à soutenir les efforts de communication pour attirer les visiteurs malaisiens.

Tan Van Vuong a précisé que l'inauguration de cette liaison entre Kuala Lumpur et Dà Nang porte à 34 le nombre total de vols hebdomadaires de la compagnie aérienne entre Kuala Lumpur et le Vietnam.

Avec un réseau étendu couvrant l'Asie, l'Europe et l'Océanie, desservant près de 1.000 destinations dans plus de 170 pays et territoires, Malaysia Airlines pourrait devenir une passerelle aidant la ville de Dà Nang à élargir ses marchés touristiques vers des destinations prisées à travers le monde, a-t-il exprimé.

VNA/CVN