Santé

Application de la haute technologie dans le diagnostic et le traitement des maladies

Lors d'une conférence annuelle sur le thème ''Accès aux nouvelles technologies paracliniques dans le diagnostic et le traitement'', organisée le 21 septembre par l'hôpital Cho Rây (Hô Chi Minh-Ville), de nombreux rapports scientifiques d'experts nationaux et internationaux ont montré que l'application de la haute technologie permet aux médecins d'améliorer les diagnostics, tout en limitant les interventions manuelles. Cela contribue ainsi à offrir aux patients des résultats de traitement optimaux.

>> Vaccination des enfants contre la rougeole dans les écoles

>> Budget, urgences, pénurie de médecins : les dossiers en souffrance à la Santé

>> Des pistes pour améliorer diagnostic et traitement

Lors de l’ouverture de la conférence, Nguyên Tri Thuc, vice-ministre de la Santé, a souligné que la science et la technologie sont identifiées comme des moteurs clés du développement national. Dans le domaine médical, pour mieux servir les besoins de soin et de protection de la santé publique, les médecins jouent un rôle de pionniers en explorant, recherchant et appliquant les avancées scientifiques et technologiques mondiales dans les pratiques de diagnostic et de traitement.

Avec l’explosion des progrès scientifiques et techniques ces dernières années, la médecine vietnamienne s’est considérablement développée. Le paraclinique, en particulier, ne reste pas à l'écart de la révolution industrielle 4.0 puisqu’il est directement lié à trois domaines clés : la biotechnologie, le numérique et la physique.

Aujourd’hui, la majorité des tests de biochimie, d’immunologie, d’hématologie, ainsi que certains tests de microbiologie, de génétique et de biologie moléculaire, sont automatisés dans des systèmes modernes de grande envergure, produisant des résultats rapides et réduisant les délais de traitement.

Dans le domaine des tests microbiologiques, les technologies actuelles permettent aux laboratoires d’identifier les bactéries et les gènes de résistance aux médicaments en un temps record, facilitant le choix des antibiotiques appropriés et limitant la résistance aux antimicrobiens.

L'intelligence artificielle (IA) a également été appliquée à la pathologie automatisée, permettant un diagnostic rapide et précis, tout en réduisant les lectures manuelles et la subjectivité. De plus, l'utilisation de technologies avancées permet de diagnostiquer certaines hormones, vitamines, ainsi que de surveiller les concentrations d'antibiotiques, de médicaments et d'immunosuppresseurs, aidant ainsi les médecins à adapter les traitements en fonction des besoins spécifiques de chaque patient.

Le rapport du Dr Hoang Van Thinh, chef du service de pathologie de l'hôpital Cho Ray, intitulé "Application de la pathologie numérique à la gestion et à l'interprétation des résultats à l'aide d'algorithmes", a mis en lumière les progrès significatifs réalisés dans le domaine de la pathologie grâce à l'IA. Des algorithmes ont été appliqués à l’analyse des biomarqueurs du cancer du sein et du cancer du poumon non à petites cellules, automatisant ainsi le processus d’analyse, réduisant les erreurs et permettant un gain de temps considérable pour les médecins. Les résultats montrent une forte corrélation entre les analyses automatisées et les interprétations manuelles, avec un degré élevé de précision et de reproductibilité.

Le Dr Dewi Yennita Sari SpPK, directeur du laboratoire central de l'hôpital Persahabatan en Indonésie, a également souligné les avantages de l'application des technologies informatiques avancées dans la gestion automatique de la qualité en laboratoire. Ces technologies permettent de réduire l’utilisation de produits chimiques, d’augmenter la productivité et de diminuer le recours à la main-d’œuvre. Selon elle, l’avenir des laboratoires repose sur des solutions informatiques écologiques, offrant des résultats rapides et précis, tout en maximisant l’efficacité et la rentabilité.

Par ailleurs, les applications scientifiques et technologiques sont également largement utilisées en biochimie, permettant de surveiller la concentration d’antibiotiques et d’autres médicaments thérapeutiques, ainsi que d’immunosuppresseurs. Des avancées notables sont également observées en imagerie diagnostique et en médecine nucléaire, renforçant l’importance du paraclinique dans le diagnostic et le traitement.

La conférence a présenté plus de 40 rapports d'experts paracliniques de l'hôpital Cho Rây et d'experts étrangers, et a réuni plus de 300 médecins et personnels médicaux à travers le pays.

Texte et photos : Quang Châu/CVN