Un héritage musical vietnamien classé au patrimoine mondial de l’UNESCO

La collection du compositeur Hoàng Vân vient d’être inscrite au Registre “Mémoire du monde” de l’UNESCO. C’est la première fois que les œuvres d’un artiste vietnamien ont été reconnues comme patrimoine documentaire mondial pour leurs valeurs historiques et culturelles.

Photo : CTV/CVN

Le 10 avril dernier, le Conseil exécutif de l’UNESCO a officiellement inscrit la collection du compositeur Hoàng Vân (1930-2018) au patrimoine documentaire mondial.

Selon le Comité consultatif international de l’UNESCO, la candidature du Vietnam a satisfait à tous les critères et présente une valeur culturelle et historique exceptionnelle.

Cet ensemble patrimonial est bien conservé et facilement accessible sur le site web https://hoangvan.org, contribuant ainsi à la diffusion des valeurs culturelles vietnamiennes auprès de la communauté internationale.

Un trésor à portée internationale

Les archives du compositeur Hoàng Vân regroupent 700 œuvres composées entre 1951 et 2010, comprenant environ 1.000 documents, produits : partitions, enregistrements audio, manuscrits ou copies imprimées, vidéos, articles de presse, interviews, livres et publications musicales. Cet ensemble illustre non seulement l’empreinte artistique du compositeur, mais aussi les transformations du pays et la vie spirituelle du peuple vietnamien à travers différentes époques.

En mariant subtilement musique classique européenne et traditions vietnamiennes, ses œuvres possèdent une valeur artistique indéniable et constituent également des ressources précieuses pour les recherches en culture, société et histoire musicale du Vietnam.

Par ailleurs, cet ensemble patrimonial joue un rôle clé dans l’étude de l’histoire et de la culture musicales. Il constitue une source scientifique majeure, offrant de précieuses informations sur une période charnière de la construction et du développement de la musique contemporaine vietnamienne, ainsi que de la société vietnamienne dans son ensemble. En outre, il permet de mieux comprendre l’évolution et les adaptations de la musique classique occidentale en dehors de l’Europe, notamment au Vietnam et en Asie, dans un contexte postcolonial.

Photo : Archives/CVN

Selon le Département du patrimoine culturel, au-delà de sa valeur nationale, les archives de Hoàng Vân présentent une résonance internationale. Grâce à son langage musical académique, les artistes du monde entier peuvent facilement accéder aux œuvres du compositeur et les interpréter, permettant ainsi au public amateur de musique classique de découvrir un univers musical profondément enraciné dans la culture vietnamienne, tout en enrichissant le répertoire de la musique classique mondiale.

Ce patrimoine constitue également un exemple emblématique de la préservation et de la valorisation des documents musicaux par une famille d’artistes. La majorité des manuscrits et partitions complètes y sont conservés en bon état. L’héritage du compositeur comprend environ 200 enregistrements audio (soit plus de 20 heures d’écoute), dont un grand nombre sont des enregistrements originaux réalisés à l’époque même de la création des œuvres, interprétés par des chanteurs vietnamiens de renom.

Alors que de nombreuses archives scientifiques ou artistiques sont peu accessibles au grand public, les œuvres de Hoàng Vân se distinguent par leur vitalité et leur proximité avec l’auditoire. Très appréciées par les spécialistes, ses compositions sont également utilisées comme matériel pédagogique dans des établissements de formation musicale, des écoles d’art et des conservatoires. Elles sont régulièrement interprétées lors de concours de musique professionnelle nationaux et internationaux, tout en étant présentes dans des mouvements musicaux amateurs à travers le pays.

Onze patrimoines documentaires reconnus

“Cette reconnaissance est non seulement un honneur pour le compositeur Hoàng Vân et sa famille, mais elle confirme également la place de la musique vietnamienne dans le patrimoine intellectuel de l’Humanité. Elle reflète la vitalité durable de la musique vietnamienne, mémoire vivante de l’histoire, écho de l’esprit, de l’identité et des aspirations de toute une nation”, a déclaré Ngô Lê Van, vice-ministre des Affaires étrangères.

Lê Thi Hông Vân, secrétaire générale de la Commission nationale de l’UNESCO Vietnam, a qualifié cette inscription de “succès remarquable”, obtenu grâce à l’étroite collaboration entre le ministère des Affaires étrangères, celui de la Culture, des Sports et du Tourisme, la Commission nationale de l’UNESCO Vietnam et une équipe d’experts nationaux et internationaux.

Elle a souligné qu’il s’agissait de la quatrième inscription vietnamienne parmi les 570 patrimoines documentaires mondiaux de l’UNESCO et du tout premier trésor musical vietnamien à être honoré.

Les tablettes de bois de la dynastie des Nguyên (1802-1945) ont été les premières inscrites au patrimoine documentaire mondial du Vietnam reconnu par l’UNESCO. Les 82 stèles des Docteurs aux concours de doctorat sous les dynasties des Lê et des Mac (1442-1779) au Van Miêu - Quôc Tu Giam (Temple de la Littérature), et les châu ban (un ensemble de documents administratifs présentant les activités de la gestion d’État des empereurs de la dynastie des Nguyên) y sont également répertoriés.

Le Vietnam compte désormais 11 patrimoines documentaires reconnus par l’UNESCO, dont quatre au niveau mondial et sept au niveau régional Asie-Pacifique, contribuant ainsi à enrichir le patrimoine documentaire de l’Humanité.

Thuy Hà - VNA/CVN