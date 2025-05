Les Journées de littérature européenne partagent des mots à travers trois villes

Sur le thème "Racines et itinéraires : histoires de la diaspora vietnamienne européenne", les Journées de littérature européenne ont débuté lundi 5 mai à Hô Chi Minh-Ville et se terminera le 12 mai à Hanoï, mettant en valeur les contributions significatives des écrivains d’origine vietnamienne à la littérature européenne contemporaine.

Photo : BTC/CVN

La littérature de la diaspora, en particulier les œuvres d’écrivains européens d’origine vietnamienne, gagne en reconnaissance au Vietnam et en Europe. Leurs récits, qui explorent souvent les thèmes de l’identité, des conflits intergénérationnels et de la quête d’appartenance, apportent des voix nouvelles et diverses à la littérature européenne. Au-delà de leurs récits personnels, ces auteurs bousculent les codes littéraires traditionnels, élargissant la forme à travers la fiction, la poésie, le théâtre, le cinéma, le journalisme et le récit multimédia.

Pendant une semaine, des auteurs de renom, invités par des institutions culturelles et des ambassades d’Allemagne, de France, du Royaume-Uni, d’Espagne, de République tchèque et du Vietnam, se sont réunis pour une série de discussions. Ces échanges explorent des thèmes variés, allant de la nature introspective de l’écriture diasporique aux perspectives de genre dans la littérature féminine.

L’événement promeut un échange significatif : le public et les écrivains vietnamiens s’engagent directement avec leurs homologues d’outre-mer dans des tables rondes et des ateliers intimes, créant un espace de dialogue interdisciplinaire sur l’artisanat, l’identité et l’évolution du paysage de la création littéraire.

Les temps forts comprennent une table ronde sur les influences littéraires et les voix qui les sous-tendent tenue le 5 mai à l’Université des sciences sociales et humaines de Hô Chi Minh-Ville, un débat intitulé "Dévoiler les histoires cachées à travers la littérature diasporique" tenue le 6 mai à la Deutsches Haus, un débat sur les Racines et itinéraires : récits vietnamiens de la diaspora à l’Institut français de Huê, le 7 mai.

De nombreuses activités sont prévues à Hanoï, à commencer par une discussion intitulée "Voix de la résilience : les écrivaines vietnamiennes de la diaspora" à l’Institut Goethe de Hanoï, le 8 mai. Un atelier intitulé "Le parcours d’écriture du roman : de l’idée à l’achèvement" sera organisé au British Council, le 9 mai.

La scénariste et réalisatrice Nghiêm Quỳnh Trang guidera les participants dans le développement d’une idée de film en scénario lors de l’atelier intitulé "Écriture de scénario : un voyage créatif" à l’ambassade de la République tchèque, le 10 mai. L’atelier "Envie de film: Regardons et créons ensemble des animations !" aura également lieu à l’ambassade.

Parmi les autres événements figurent un atelier intitulé «Intégration des techniques journalistiques à l’écriture de fiction» avec l’auteure primée Khuê Pham, ainsi qu’une table ronde intitulée "Conversations littéraires : les voix derrière les pages", le 10 mai, à l’Institut Goethe de Hanoï.

Une table ronde intitulée "Roman graphique : quand littérature et histoire se mêlent à l’illustration" aura également lieu aux Éditions Kim Dông, le 11 mai, et une table ronde intitulée "Identités diasporiques et traumatismes intergénérationnels : histoires de littérature diasporique vietnamienne et européenne" à l’Institut Goethe le même jour.

VNA/CVN