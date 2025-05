Diên Biên célébrera la culture et le patrimoine du Nord-Ouest

La province de Diên Biên accueillera son premier festival "Tinh hoa Tây Bac" (Essence du Nord-Ouest), un événement culturel et touristique d’envergure régionale et internationale, à Diên Biên Phu, le 2 septembre, jour férié de la Fête nationale.

>> Renforcer les relations entre Diên Biên et les provinces du Nord du Laos

>> Le numérique, nouveau levier d’attractivité touristique pour Diên Biên

Photo : VNA/CVN

Selon le Comité populaire de la province de Diên Biên, le festival durera trois jours et réunira de nombreuses localités vietnamiennes et troupes artistiques internationales.

Outre huit provinces de la région élargie du Nord-Ouest et Hô Chi Minh-Ville, les participants internationaux comprendront des représentants des provinces du nord du Laos, de la ville de Pu’er dans la province chinoise du Yunnan, de Saint-Pétersbourg (Russie) et de la province de Chiang Mai (Thaïlande), ainsi que des délégués de plusieurs ambassades basées à Hanoï.

L’événement proposera un large éventail d’activités culturelles et touristiques. Les temps forts comprendront un carnaval de rue intitulé "Essence du Nord-Ouest", un programme artistique mettant en vedette des artistes nationaux et internationaux, une exposition photographique sur le thème "Couleurs du Nord-Ouest", des spectacles de musique et de danse traditionnelles, ainsi qu’une exposition culinaire du Nord-Ouest.

Événement culturel et touristique emblématique

Le Nord-Ouest attire les touristes pour ses paysages pittoresques, son écosystème préservé et sa biodiversité. La région est aussi réputée pour les marchés des ethnies minoritaires ou les rizières en terrasse. L’itinéraire qui fait découvrir aux touristes les plus beaux sites situés le long de la rivière Noire attire un nombre important de touristes vietnamiens et étrangers.

La région regorge de hauts lieux touristiques tels que les vestigede la bataille historique de Diên Biên Phu, le Fansipan, réputé pour être le toit de l’Indochine culminant à 3.143 mètres d’altitude, la station climatique de Sa Pa, le col d’Ô Quy Hô, les plateaux de Sin Hô et de Môc Châu, les rizières en terrasse de Mù Cang Chai, le lac Pa Khoang, la Réserve naturelle de Muong Phang ou encore la vallée de Mai Châu.

Le festival devrait devenir un événement culturel et touristique emblématique, mettant en avant la beauté naturelle, le patrimoine culturel et le potentiel touristique de la province de Diên Biên et de la région du Nord-Ouest auprès des visiteurs nationaux et internationaux.

Les organisateurs espèrent que cet événement favorisera les échanges culturels, renforcera la coopération touristique entre partenaires locaux et internationaux et aidera Diên Biên à atteindre son objectif d’accueillir environ 1,5 million de touristes cette année.

VNA/CVN