Bac Ninh : l’ancienne citadelle de Luy Lâu n’a pas encore livré tous ses secrets

>> Sous l’ancienne citadelle de Luy Lâu, un fabuleux centre de fonderie de bronze

Du 25 mars à fin avril, des scientifiques ont mené des fouilles archéologiques sur le mur ouest, sur une superficie totale d’environ 76 m². Ces fouilles visaient à explorer les richesses historiques et culturelles de l’ancienne citadelle, tout en favorisant la coopération internationale en matière de recherche universitaire.

Les archéologues ont ainsi découvert de précieux vestiges architecturaux, notamment les fondations architecturales de 3,3 m de long, construites en briques rectangulaires gris-bleu le long du mur de la citadelle en direction de la rivière Dâu.

De plus, au niveau de la couche de renforcement du mur, ils ont découvert l’utilisation de briques brisées datant des VIIe-IXe siècles et la réutilisation de briques du VIe siècle, témoignant de la continuité et de l’héritage des techniques de construction à travers les différentes périodes historiques. Des vestiges tels que des fondations de la dynastie Nguyên en mortier de chaux et des pieux en bambou utilisés pour prévenir les affaissements témoignent du développement continu de cette zone au fil de l’histoire.

Les artefacts découverts lors de ces fouilles sont remarquablement diversifiés : divers types de briques de construction, des briques décoratives à motifs, des tuiles tubulaires, des tuiles courbes, ainsi que des objets ménagers en terre cuite, en grès et en céramique émaillée, tels que des bols, des assiettes, des jarres et des vases. Certaines briques portent des caractères chinois anciens, fournissant des preuves précieuses pour déterminer la datation et le contexte culturel et politique de cette citadelle.

Luy Lâu, centre de production clé de la culture Dông Son

Luy Lâu est une ancienne forteresse située le long de la rivière Dâu, servant de centre administratif au district de Giao Chi et de capitale au Giao Châu. Elle était un pôle politique, économique, commercial et religieux majeur dans le nord du Vietnam au cours des dix premiers siècles de notre ère. C’est l’une des plus grandes zones urbaines du Nord du Vietnam, avec une richesse et une diversité de vestiges et d’objets, comparables à celles d’autres sites archéologiques du pays actifs à la même période.

En 1999, l’archéologue japonais Nishimura Masanari a notamment mis au jour sur le site un fragment de moule à tambour en bronze, suggérant l’existence d’une ancienne fonderie. Des fouilles ultérieures menées en 2014 ont confirmé la présence d’un important atelier de métallurgie, avec plus de 2.300 pièces de moules à tambour en bronze collectées en 2024.

Ces découvertes soulignent le rôle de Luy Lâu comme centre de production clé de la culture Dông Son qui s’est développée entre le VIIe siècle avant notre ère jusqu’au Ier et IIe siècles après J.-C.

