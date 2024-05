Les Cuu dinh inscrites au registre “Mémoire du monde” de l’UNESCO

Photo : VNA/CVN

Les Cuu dinh, un ensemble de neuf urnes de la dynastie des Nguyên (1802-1945), dernière dynastie féodale du Vietnam, ont reçu un vote unanime de 23 voix/23. Il s’agit d’une grande fierté pour le Vietnam, pour la province de Thua Thiên Huê (Centre) en particulier.

Ces neuf urnes dynastiques se trouvent devant la cour de Thê Miêu (temple dynastique consacré au culte des empereurs) et derrière Hiên Lâm Cac (Pavillon de la Splendeur) au sud-ouest de la Cité impériale de Huê. Elles sont aujourd’hui considérées comme les plus précieuses pièces historiques de Huê et plus généralement, du Vietnam.

Des symboles du pouvoir royal

Ces belles œuvres ont été créées sous le règne de Minh Mang (1791-1840) afin de symboliser le pouvoir royal de la dynastie et de mettre en valeur la faune et la flore exceptionnelles du pays. Elles montrent l’aspiration de la royauté à construire une nation forte et prospère pour les générations futures.

Photo : Thuy Hà/CVN

Les urnes sont au nombre de neuf, chiffre sacré dans la croyance orientale, symbolisant le ciel, la perfection absolue ainsi que l’autorité et la force du dirigeant.

Chacune porte le nom d’un empereur honoré dans le temple Thê Miêu. Ainsi, l’urne Cao, ou Urne de la Grandeur, est dédiée au fondateur de la dynastie, Thê Tô Cao, nom dynastique posthume du roi Gia Long (1762-1820) ; Nhân, Urne de la Vertu, à Thanh Tô Nhân, c’est-à-dire le roi Minh Mang, et Chuong, Anh, Nghi, Thuân, Tuyên, Du et Huyên, respectivement aux rois Thiêu Tri (1807-1847), Tu Duc (1829-1883), Kiên Phuc (1869-1884), Dông Khanh (1864-1889), Khai Dinh (1885-1925), Hàm Nghi (1871-1944) et Duy Tân (1900-1945).

Une véritable encyclopédie

Chacune des urnes est unique. Elles ont été coulées en 1835 et il a ensuite fallu un an aux artisans pour sculpter les détails des 153 motifs et des neuf typographies.

Outre leur valeur historique et artistique, les 153 motifs constituent une ressource authentique et rare pour les chercheurs, car ils ont également une signification culturelle, pédagogique, géographique, médicale, géomantique et calligraphique.

Chaque urne comporte 17 motifs traditionnels tels que étoiles, fleuves, montagnes, mers, navires ou encore produits maritimes et forestiers précieux du Vietnam... Cao arbore par exemple le canal de Vinh Tê, le fleuve Sài Gon, le Mékong et la rivière des Parfums. Quant à l’urne Nhân, elle est ornée de la rivière des Parfums et du mont Ngu...

Ces neuf urnes dynastiques ne sont ni plus ni moins qu’une véritable encyclopédie sur le Vietnam et son peuple.

L’urne Cao trône seule au centre, les autres étant alignées symétriquement de part et d’autre. Bien qu’elles paraissent semblables au premier regard, elles diffèrent toutes par leur poids comme par leur taille. Cao est en toute logique la plus imposante avec ses 2,50 m de hauteur, 1,38 m de diamètre et 2.602 kg. Ces dimensions représentent la stabilité et la durabilité de la dynastie.

Photo : Thuy Hà/CVN

Pendant la période féodale, dans les pays orientaux comme le Vietnam, l’urne symbolisait l’autorité du roi. Cet ensemble de neuf urnes royales datant de la dynastie des Nguyên a été reconnu “Trésor national” en 2012.

Désormais âgé de 189 ans, ce précieux héritage reste incroyablement bien préservé malgré ses presque deux siècles.

Le patrimoine documentaire du registre “Mémoire du monde” de l’UNESCO est composé de documents ayant une valeur particulière et une grande influence dans le monde.

Les tablettes de bois de la dynastie des Nguyên ont été les premières élues au patrimoine documentaire mondial du Vietnam reconnu par l’UNESCO. Les 82 stèles des Docteurs aux concours de doctorat sous les dynasties des Lê et des Mac (1442-1779) au Van Miêu - Quôc Tu Giam (Temple de la Littérature), les tablettes de bois de la pagode Vinh Nghiêm dans la province septentrionale de Bac Giang, les châu ban (un ensemble de documents administratifs présentant les activités de la gestion d’État des empereurs de la dynastie des Nguyên) y sont également répertoriés.

Thuy Hà/CVN