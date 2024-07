Les cours de cuisine de Koh Samui contribuent à promouvour le tourisme thaïlandais

Située au large de la côte Est de la Thaïlande, dans le golfe de Thaïlande, Koh Samui, dans la province de Surat Thani, attire les visiteurs non seulement pour ses plages de sable blanc, ses fabuleuses stations balnéaires et ses villes et villages balnéaires dynamiques, mais aussi pour divers cours de cuisine.

En réponse à la politique du gouvernement visant à promouvoir le tourisme via la gastronomie, les centres de villégiature, les hôtels et les centres de yoga de l'île touristique ont organisé des cours de cuisine, donnant aux visiteurs un aperçu de la cuisine locale comme le yam kung, le som tam, le pad krapao et de nombreux plats végétariens. C'est une expérience fascinante pour les voyageurs étrangers, en particulier ceux d'Europe et d'Amérique. Ratchaporn Poolsawadee, président de l'Association touristique de Koh Samui, a déclaré que l'île s'attendait à une reprise complète pendant la haute saison, attribuée à la reprise complète des vols à l'aéroport de Samui. Il a déclaré que les principaux marchés émetteurs étaient l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et l'Australie, tandis que les touristes étrangers restent plus longtemps, la prolongation du visa jusqu'à 60 jours ayant été adoptée pour 93 pays.

VNA/CVN