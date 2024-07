États-Unis : quatre morts suite à une fusillade dans une résidence du Kentucky

Selon les services de police de Florence, quatre personnes ont été déclarées mortes sur place, tandis que trois autres ont été transportées vers un hôpital voisin et sont actuellement dans un état critique mais stable. Des policiers ont répondu à un appel de la résidence à près de 3 heures du matin (07h00 GMT) samedi 6 juillet et alors qu'ils arrivaient, ils pouvaient encore entendre des coups de feu en train d'être tirés, a déclaré le chef de la police Jeff Mallery lors d'une conférence de presse. Des personnes participaient à une fête d'anniversaire autour de la piscine à ce moment-là. Les autorités ont déclaré que, selon une première enquête, le suspect avait agi seul et qu'il n'y avait plus de danger pour la population.

Xinhua/VNA/CVN