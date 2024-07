L'Indonésie renouvelle son appel pour un soutien à l'adhésion à part entière de la Palestine à l'ONU

L'Indonésie a accueilli jeudi 4 juillet une réunion du Comité des Nations unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien (CEIRPP) pour renforcer le soutien à la Palestine. Au cours de la réunion, la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a souligné "le besoin urgent d'un cessez-le-feu immédiat et permanent à Ghaza, d'une assistance humanitaire sans entrave, de la fin de l'occupation et des colonies illégales et du soutien à l'adhésion à part entière de la Palestine à l'ONU", a-t-elle déclaré sur la plateforme "X". Le bureau des Nations unies en Indonésie a souligné "le rôle de la diplomatie parlementaire dans la recherche d'une solution juste et durable à la question palestinienne". "Nous avons eu une discussion productive sur la manière d'obtenir un soutien international pour la Palestine et la mise en œuvre de la solution à deux États grâce au travail du CEIRPP", a déclaré Marsudi. L'Assemblée générale des Nations unies a soutenu, le 10 mai dernier, la demande de la Palestine à un statut de membre à part entière de l'Organisation (ONU). La Palestine est actuellement un État observateur.

