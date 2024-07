La foudre tue 19 personnes dans un État de l'Est de l'Inde

Au moins 19 personnes ont été tuées et sept autres blessées par la foudre dans l'État indien du Bihar (Est), a annoncé samedi 6 juillet le radiodiffuseur public All India Radio (AIR).

De fortes pluies et des orages accompagnés de foudre se sont abattus sur l'État au cours des dernières 24 heures, affectant dix districts. La plupart des victimes ont été frappées par la foudre alors qu'elles travaillaient dans les champs ou en s'abritaient sous les arbres pendant la pluie, selon la même source. Le Département météorologique indien a émis une alerte jaune pour les 24 prochaines heures, prévoyant de fortes pluies accompagnées de tonnerre et d'éclairs dans le Nord, le Sud-Est et le Centre-Sud du Bihar. Chaque année, au début de la mousson, des centaines de personnes meurent dans des incidents liés à la foudre en Inde.

Xinhua/VNA/CVN