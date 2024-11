Un forum pour prendre le pouls de l’économie nationale et façonner l’avenir

Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), en collaboration avec l’Institut central de gestion économique du ministère du Plan et de l’Investissement, a organisé vendredi 1 er novembre à Hanoi l’édition 2024 du forum "Pulsation économique du Vietnam".

Cette édition porte sur la révision des stratégies et politiques de développement économique vietnamiennes dans un nouveau contexte international.

Photo: VGP/CVN

Selon l’Institut central de gestion économique, l’économie vietnamienne a retrouvé son élan de croissance d’avant la pandémie de Covid-19, avec une croissance relativement homogène dans les trois secteurs: l’agriculture, l’industrie et les services. Cette croissance est la plus élevée parmi les pays de l’ASEAN.

En 2024, le Vietnam a surmonté les principaux défis, mais pour atteindre tous les objectifs économiques fixés par l’Assemblée nationale, il lui faudra une réforme institutionnelle plus audacieuse qui créera aux entreprises les meilleures conditions possibles pour rétablir leurs productions et augmenter leurs exportations, a indiqué Trân Thi Hông Minh, directrice de l’institut.

Les entreprises ont également besoin d’un soutien maximal dans leur processus de tranformation verte et de transition vers des modèles de production plus durables», a-t-elle déclaré.

Les participants au forum ont souligné la nécessité pour le Vietnam de s’adapter aux changements rapides de l’économie mondiale comme du climat, avec des politiques plus flexibles dans tous les domaines, que ce soit l’économie, l’éducation ou la sécurité sociale.

Ils ont également invité les dirigeants vietnamiens à adopter une vision à plus long terme pour renforcer la résilience de l’économie nationale et faire du pays une puissance en matière de technologie verte et d’innovation.

VOV/VNA/CVN