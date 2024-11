Cân Tho

Ouverture de la Foire internationale de l’agriculture du Vietnam 2024

La Foire internationale de l’agriculture du Vietnam 2024 a ouvert ses portes le 1 er novembre au Centre de promotion de l’investissement, du commerce et des foires et expositions de Cân Tho (Sud).

>> Un appel à des réformes post-typhon et une agriculture durable

>> Tây Ninh déroule le tapis rouge aux investisseurs dans l'agriculture high-tech

>> Le secteur agro-sylvo-aquacole affiche un excédent commercial sur dix mois

La foire attire la participation d’une vingtaine de villes et provinces vietnamiennes et de nombreux pays et territoires du monde qui exposent sur près de 400 stands des machines et équipements agricoles, des chaînes de production, des fournitures agricoles, des engrais, des médicaments phytopharmaceutiques et des technologies de soutien de haute technologie, des solutions pour promouvoir la connexion des produits agricoles, des techniques de conservation après récolte, des spécialités agricoles régionales...

Photo : VNA/CVN

Selon Nguyên Thuc Hiên, vice-président du Comité populaire de la ville de Cân Tho, organisé annuellement par le Comité populaire de la ville de Cân Tho depuis 1997, cet événement vise à promouvoir les activités de promotion commerciale, à renforcer les relations commerciales et de coopération dans le développement de l'agriculture de haute technologie, à créer des conditions permettant aux entreprises de promouvoir leurs marques, d'élargir leurs marchés, de valoriser les produits agricoles, forestiers et aquatiques et de présenter des avancées scientifiques et de nouvelles réalisations dans la production agricole.

C'est également l'occasion de présenter le potentiel et les atouts en général et ceux du secteur agricole en particulier des provinces du delta du Mékong aux associations, aux entreprises et aux investisseurs nationaux et étrangers.

Lors de l'événement, a eu lieu une cérémonie de signature d'un accord de coopération et de promotion du commerce et d’investissement entre la ville de Cân Tho, les provinces d'An Giang et de Dông Thap.

Dans le cadre de cette foire tenue jusqu’au 5 novembre, sont prévues de nombreuses activités de connexion commerciale.

VNA/CVN