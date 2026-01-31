Un expert indonésien évalue le tournant stratégique du Vietnam

Le XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) a marqué un tournant décisif dans l’orientation politique et la trajectoire de développement du pays pour le prochain quinquennat. C’est l’évaluation formulée par Veeramalla Anjaiah, chercheur de haut niveau au Centre d’études sur l’Asie du Sud-Est (CSEAS), dans une analyse récemment publiée sur le portail d’information Eurasia.

Photo : VNA/CVN

Selon le correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Jakarta, l’auteur souligne que le XIVe Congrès national du PCV a défini avec clarté la ligne directrice du développement du Vietnam pour la période 2026-2030. L’analyse met particulièrement en lumière la réaffirmation du slogan traditionnel "le peuple est la racine", présenté comme un message politique central visant à replacer les citoyens au cœur de la stratégie nationale de développement. D’après le chercheur indonésien, le secrétaire général Tô Lâm a réitéré sa loyauté absolue envers les objectifs et les idéaux du Parti, tout en insistant sur la priorité accordée à la défense des intérêts nationaux, de l’indépendance et de l’autonomie.

L’article rapporte également les propos du secrétaire général Tô Lâm, qui a salué les contributions des membres du Comité central du XIIIe mandat, tout en appelant à la poursuite du partage d’expériences au service du développement futur du pays. Pour l’auteur, cette démarche traduit une volonté affirmée de préserver la cohésion interne du Parti et d’assurer une transition harmonieuse au sein de son appareil dirigeant.

Sur le plan économique, Veeramalla Anjaiah note que le secrétaire général Tô Lâm a fixé des objectifs de croissance ambitieux, avec un taux moyen annuel visé d’environ 10% pour la période 2026-2030. Cette dynamique s’inscrit dans une transformation en profondeur du modèle de développement, passant d’une économie fondée sur les faibles coûts à un système axé sur l’innovation, la productivité et l’efficacité. Selon le chercheur, il s’agit d’une ambition audacieuse dans un contexte économique mondial marqué par de fortes incertitudes.

La Résolution adoptée lors de la séance de clôture du Congrès identifie désormais l’innovation, la transformation numérique et la croissance verte comme les piliers fondamentaux de ce nouveau modèle de développement. Par ailleurs, l’expert indonésien estime que ce XIVe Congrès a consacré le rôle pivot des affaires étrangères dans la stratégie nationale. Pour la première fois, la diplomatie est placée sur un pied d’égalité avec la défense et la sécurité, devenant une mission essentielle et permanente du Parti et de l’ensemble du système politique.

Cette évolution marque une montée en puissance significative de la pensée diplomatique vietnamienne. L’accent mis sur la diplomatie au service du développement, notamment dans les domaines des sciences et des technologies, reflète les attentes accrues à l’égard de ce secteur pour soutenir une croissance rapide et durable. Dans le même temps, le Vietnam réaffirme sa politique étrangère de diversification et de multilatéralisation, visant à consolider son statut de partenaire fiable et de membre responsable de la communauté internationale.

En conclusion, l’auteur considère le XIVe Congrès du PCV comme un jalon historique qui, au-delà de façonner la ligne politique pour les cinq prochaines années, pose les bases nécessaires pour permettre au Vietnam d’accéder au statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d’ici 2030, puis de pays à revenu élevé à l’horizon 2045.

VNA/CVN