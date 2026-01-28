L’unité de volonté et de vision, gage de la croissance future du Vietnam

L’unité et le large consensus au sein de la direction du Parti constituent l’une des caractéristiques les plus marquantes du XIV e Congrès national du Parti communiste vietnamien (PCV), selon Enzo Sim Hong Jun, chercheur en histoire et défense de l’Asie du Sud-Est, basé en Malaisie.

>> Faire du commerce international un levier de croissance durable

>> Le Vietnam émerge comme un nouveau moteur de croissance de la région

Photo : VNA/CVN

S’adressant à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) en Malaisie, le chercheur a souligné que, grâce au large consensus de près de 1.600 délégués, le Congrès a confié au secrétaire général du Parti, Tô Lâm, un "mandat fort", inaugurant une nouvelle phase de réforme administrative, de développement de l’économie numérique et d’affirmation plus claire du rôle du Vietnam en tant que puissance moyenne influente sur la scène internationale.

Enzo a souligné que l’unité et le consensus de haut niveau au sein du Parti se sont également reflétés dans la durée plus courte du XIVe Congrès national du Parti par rapport aux mandats précédents. Il a insisté sur le fait que cela témoignait d’une forte unité au sein de la haute direction ainsi que d’un large soutien au programme stratégique proposé.

Il a souligné que ce socle de stabilité politique revêt une importance stratégique pour le développement à long terme du Vietnam, renforçant la confiance des investisseurs et garantissant la continuité des politiques. La cohérence dans l’élaboration des politiques, a-t-il déclaré, rassure les institutions financières internationales et les investisseurs étrangers, en particulier dans le contexte d’incertitudes mondiales actuelles. Le Congrès a également réaffirmé la politique étrangère du Vietnam, fondée sur l’indépendance, l’autonomie, la flexibilité et la fermeté.

Évaluant les objectifs de développement, Enzo a déclaré que le XIVe Congrès national du Parti avait fixé des objectifs économiques ambitieux pour la période 2026-2030, avec une vision à long terme jusqu’en 2045. L’engagement du secrétaire général Tô Lâm à maintenir une croissance économique annuelle d’environ 10%, bien que difficile à atteindre dans le contexte mondial actuel, est considéré comme réalisable grâce aux vastes réformes administratives et économiques déjà en cours.

L’objectif d’atteindre le statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d’ici 2030, a-t-il ajouté, revêt une importance particulière car il coïncide avec le centenaire du Parti communiste vietnamien.

Le chercheur a également salué les efforts du Vietnam pour rationaliser son appareil d’État, notant que la restructuration et la consolidation des ministères et des agences devraient améliorer l’efficacité administrative. Le Vietnam s’éloigne progressivement d’un modèle de croissance à forte intensité de main-d’œuvre pour se tourner vers des chaînes de valeur à plus forte valeur ajoutée, portées par une économie du savoir et l’innovation.

Les nouveaux modèles de croissance mis en avant lors du Congrès – notamment les économies numérique, verte et circulaire – visent à garantir un développement durable et la protection de l’environnement. Il a souligné qu’un investissement accru dans l’éducation, l’innovation et les infrastructures stratégiques était un facteur clé permettant au Vietnam de s’intégrer plus profondément aux chaînes de valeur régionales et mondiales.

Sur le plan extérieur, Enzo a observé que le XIVe Congrès national du Parti avait réaffirmé la position du Vietnam comme puissance moyenne influente. Le Vietnam développe activement sa coopération avec ses partenaires de l’hémisphère Sud et des BRICS, tout en renforçant ses relations avec les grandes puissances et en contribuant à la paix, à la sécurité et à la stabilité en mer de Chine méridionale par le dialogue et un engagement constructif, a-t-il déclaré.

Selon Enzo, le XIVe Congrès national du Parti a non seulement marqué une étape importante dans le travail relatif aux ressources humaines, mais a également témoigné d’une réflexion stratégique. Fort d’une stabilité politique solide et d’une feuille de route ambitieuse pour les réformes, le Vietnam se rapproche de son objectif de devenir une nation développée et prospère, tout en assumant une plus grande responsabilité en matière de paix et de stabilité dans la région et dans le monde.

VNA/CVN