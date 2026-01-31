Succès de la visite de travail en Suisse du vice-PM permanent Nguyên Hoa Binh

Le vice-Premier ministre permanent du Vietnam, Nguyên Hoa Binh, a conclu avec succès sa visite de travail en Suisse, effectuée du 28 au 30 janvier.

Au cours de son séjour, il a rendu des visites de courtoisie au président de la Confédération suisse, Guy Parmelin, ainsi qu’au président du Conseil national, Pierre-André Page. Il a également tenu des séances de travail approfondies avec les dirigeants de la Banque nationale suisse (BNS), des groupes bancaires UBS et Safra Sarasin, ainsi qu’avec Sygnum, première banque d’actifs numériques au monde. Nguyên Hoa Binh a également rencontré des responsables et membres de la Fédération des entreprises suisses, de l’Association suisse du commerce mondial et de nombreux représentants de l’industrie helvétique.

Les dirigeants politiques, de même que les représentants des associations et des milieux économiques suisses, ont salué la portée et l’opportunité de cette visite, intervenue dès le début de l’année 2026. Celle-ci s’inscrit comme une activité marquante du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Suisse (1971-2026). Les deux parties ont souligné la solidité et la profondeur de leurs relations bilatérales, rappelant que celles-ci ont été élevées au rang de Partenariat global au début de l’année 2025, à l’occasion de la visite officielle en Suisse du Premier ministre Pham Minh Chinh.

À cette occasion, le dirigeant vietnamien a informé ses interlocuteurs des principaux résultats du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV). Il a réaffirmé la politique constante du Vietnam, qui prend en haute considération le développement de l’amitié et de la coopération multiforme avec la Suisse. Il a également transmis officiellement les invitations du secrétaire général Tô Lâm et du président de la République Luong Cuong au président Guy Parmelin, ainsi que celle du président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân au président du Conseil national Pierre-André Page, à effectuer des visites officielles au Vietnam.

Les échanges ont par ailleurs porté sur des mesures concrètes visant à insuffler un nouvel élan à la coopération bilatérale. L’accent a été mis sur l’intensification des échanges de délégations de haut niveau et sur la mise en œuvre rigoureuse du cadre du Partenariat global afin de stimuler les flux commerciaux, financiers et d’investissement entre les deux pays.

Le dirigeant vietnamien a souligné que le Vietnam se coordonnerait étroitement avec la Suisse et les autres États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE) afin de finaliser et signer l'Accord de libre-échange au cours de l'année 2026, répondant ainsi aux attentes des milieux d'affaires des deux pays.

Les partenaires suisses ont félicité le Vietnam pour son statut de pôle d'attraction majeur pour les investissements internationaux. Les dirigeants des secteurs bancaire et financier ont estimé que la création d'un Centre financier international au Vietnam offrirait un nouvel élan pour attirer les investisseurs. À cet égard, les responsables de la banque Sygnum ont partagé leur expertise sur l'élaboration de cadres juridiques et d'infrastructures nécessaires au développement d'un écosystème bancaire numérique. Ils ont réitéré leur volonté de prospecter des opportunités d'investissement au Vietnam et de contribuer à la finalisation du système législatif vietnamien concernant le marché des actifs numériques.

En conclusion, Nguyên Hoa Binh a souligné que le développement du Centre financier international à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang constitue un choix stratégique du Vietnam pour attirer des capitaux à long terme et des technologies de pointe, tout en approfondissant l’intégration financière mondiale du pays.

Après la Suisse, le vice-Premier ministre permanent poursuit sa tournée par une visite de travail au Kazakhstan, du 31 janvier au 3 février.

