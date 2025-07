Le voyage d’affaires du Premier ministre contribue à renforcer les liens entre les pays en développement

Photo : VNA/CVN

Le voyage d’affaires ne se contente pas de renforcer davantage la coopération entre le Brésil et le Vietnam. Elle contribue également à resserrer les liens de solidarité entre les pays en développement, également connus sous le nom de pays du Sud, afin de relever ensemble les défis communs à l’échelle mondiale, a affirmé Pedro da Oliveira, secrétaire général de l’Association d’amitié Brésil - Vietnam, lors d’une interview accordée au correspondant en Amérique du Sud de l’Agence vietnamienne d’information.

Selon M. Oliveira, les relations bilatérales ne se limitent plus à la seule coopération politique, elles ont connu des avancées remarquables dans les domaines du commerce et de l’économie. Le volume des échanges commerciaux est ainsi passé de 534 millions de dollars en 2001 à près de 7,7 milliards de dollars en 2024.

Le secrétaire général de l’Association d’amitié Brésil - Vietnam a exprimé l’espoir que cette visite ouvrira de nouvelles opportunités de coopération, notamment dans les domaines des sciences, des technologies et de l’innovation. Il a aussi indiqué que les deux parties devraient signer de nouveaux accords concrets pour approfondir davantage le partenariat stratégique Vietnam - Brésil.

Évoquant le fait que le Vietnam est récemment devenu un pays partenaire des BRICS, le journaliste et historien Oliveira a estimé qu’il s’agissait d’un pas stratégique, traduisant un esprit de coopération égalitaire et de respect mutuel entre les nations, tout en contribuant à la construction d’un ordre international plus juste.

Rôle et position du Vietnam

Il a ajouté que le cadre de coopération au sein des BRICS permettrait aux pays membres de promouvoir des projets de développement autonomes, de réduire leur dépendance à l’égard de puissances extérieures, et de contribuer ainsi à la stabilité et à la prospérité mondiales. M. Oliveira a également salué le rôle et la position du Vietnam, qu’il considère comme un modèle d’indépendance, d’autonomie, et d’intégration internationale proactive, dynamique et responsable.

Concernant les contributions de l’Association d’amitié Brésil - Vietnam ces dernières années, M. Oliveira a indiqué que l’association avait mis en œuvre de nombreuses actions concrètes pour renforcer les échanges entre les peuples et promouvoir la coopération entre les institutions et organisations des deux pays. L’un des résultats marquants est la création d’un Groupe des parlementaires d’amitié Brésil - Vietnam, rassemblant des députés issus de divers partis politiques.

Il a également fait savoir que le Brésil souhaitait élargir la coopération dans le domaine de l’éducation, avec notamment une initiative visant à établir des liens entre des universités brésiliennes et l’Université des ressources naturelles et de l’environnement de Hanoï, ainsi qu’avec d’autres établissements d’enseignement supérieur vietnamiens. L’objectif est d’établir des programmes de recherche et d’échanges, notamment dans le Centre, comme à Dà Nang.

VNA/CVN