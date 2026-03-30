Un ex-vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural poursuivi en justice

Le Tribunal populaire de Hanoi a ouvert, lundi 30 mars, le procès de l’ancien vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Hoàng Van Thang, et de 22 autres accusés, poursuivis par le parquet populaire suprême pour corruption active, corruption passive, violation des règles d’appel d’offres et violation des règles comptables, causant de graves conséquences.

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Photo : Kim Anh/VNA/CVN

Sur les 23 accusés, 3 ont été libérés sous caution et 19 restent en détention. L’accusé Nguyên Hai Thanh, né en 1964, ancien directeur adjoint du Département de la gestion des projets de construction du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, est en fuite et recherché par la police.

Le Tribunal populaire de Hanoï a émis une citation à comparaître à l’encontre de l’accusé Nguyên Hai Thanh, lui ordonnant de se rendre et de se présenter à son procès afin d’exercer son droit à la légitime défense, conformément à la loi. Si le prévenu ne comparaît pas sans motif légitime, il sera reconnu comme avoir renoncé à son droit à la légitime défense et sera jugé par contumace.

Lors de l’audience d’ouverture, le prévenu Lê Quang Thê, né en 1954, ancien président du conseil d’administration de la Société de construction hydraulique n°4, a demandé à être jugé par contumace pour raisons de santé. Après consultation du représentant du ministère public et des avocats de la défense, le tribunal a fait droit à sa demande et a décidé de poursuivre le procès par contumace pour les deux prévenus.

Selon l’enquête, Nguyên Van Dân, directeur de la compagnie Hoàng Dân, a accepté de verser des pots-de-vin à divers fonctionnaires afin de garantir à sa compagnie et à ses consortiums l’obtention de cinq contrats pour quatre projets, causant ainsi un préjudice économique à l’État supérieur à 9,65 millions de dollars. Le montant des pots-de-vin s’élevait à plus de 1,5 million de dollars.

L’enquête a établi que Hoàng Van Thang a perçu un pot-de-vin de 200.000 dollars. Au cours de l’enquête, les accusés ont pleinement coopéré, avouant leurs crimes et restituant volontairement l’intégralité des sommes obtenues illégalement afin de réparer le préjudice causé.

Le procès devrait durer dix jours.

VNA/CVN