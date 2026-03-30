Dà Nang renforce son partenariat technologique avec la ville de Chemnitz

Des représentants officiels et des entreprises de la ville de Dà Nang ont rencontré, le 30 mars, des représentants de Chemnitz, en Allemagne, afin d'échanger sur les moyens de renforcer leur collaboration dans le domaine des hautes technologies.

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Photo : Khoa Chuong/VNA/CVN

Des représentants officiels et des entreprises de la ville de Dà Nang ont rencontré le 30 mars des représentants de Chemnitz, en Allemagne, afin d'échanger sur les moyens de renforcer leur collaboration dans le domaine des hautes technologies, notamment les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle (IA) et les technologies vertes.

Organisée par le Centre de recherche et de formation en semi-conducteurs et IA de Dà Nang, la rencontre a réuni une cinquantaine de délégués représentant les autorités, les entreprises, les instituts de recherche et les organismes de formation des deux pays.

Dans son allocution, le vice-président du Comité populaire municipal, Hoo Quang Buu, a affirmé que cette réunion s'inscrivait dans le cadre des priorités accordées par Da Nang au développement de secteurs technologiques clés, tels que la conception de puces semi-conductrices, l'IA, les hautes technologies et les technologies vertes.

Les autorités de Dà Nang espèrent que Chemnitz et ses partenaires allemands continueront d'accompagner et de soutenir la ville dans son accès aux technologies de pointe, la mise en relation des experts, l'intégration aux écosystèmes d'innovation et l'attraction d'entreprises de haute technologie et d'industries connexes afin d'explorer les possibilités d'investissement et de coopération à long terme, a-t-il déclaré.

La ville, a-t-il ajouté, s'engage à créer un environnement favorable en termes de mécanismes, de politiques, d'infrastructures et de coopération pour que les initiatives communes se traduisent par des projets concrets, contribuant ainsi au développement d'une économie du savoir à Dà Nang, à la promotion de l'innovation et à l'amélioration de sa compétitivité.

Chemnitz, située en Saxe, est reconnue comme un pôle industriel et technologique majeur, fort de ses atouts en ingénierie, en production industrielle et en recherche appliquée. L'Institut Fraunhofer pour les systèmes nanoélectroniques (ENAS), situé dans ce Land et réputé pour son expertise en systèmes nanoélectroniques et en intégration de systèmes intelligents, est notamment considéré comme un partenaire idéal, en phase avec l'orientation de Da Nang vers le développement technologique.

Parallèlement, Dà Nang accélère ses efforts pour bâtir un écosystème de semi-conducteurs et d'intelligence artificielle, avec l'ambition de devenir l'un des trois principaux centres vietnamiens de conception de puces et d'applications d'IA d'ici 2030. Le Centre de recherche et de formation en semi-conducteurs et IA de Da Nang (DSAI-TECH) joue un rôle central dans la formation, la coopération internationale et la promotion des investissements dans ces secteurs.

Les délégués ont discuté des tendances de développement et du potentiel de coopération dans les domaines des hautes technologies, des semi-conducteurs, de l'IA et des technologies vertes, et ont exploré les possibilités de collaboration entre les autorités locales, les entreprises et les instituts de recherche.

Ils ont échangé leurs points de vue sur le renforcement de la connectivité dans des domaines prioritaires tels que la technologie des semi-conducteurs, l'IA et l'innovation verte. Ce dialogue a contribué à élargir le réseau de coopération internationale de Dà Nang dans les secteurs technologiques stratégiques.

Lors de cet événement, l'Institut Fraunhofer pour les nanosystèmes électroniques, le Centre de recherche et de formation en semi-conducteurs et IA de Dà Nang et DSAI-TECH ont signé un protocole d'accord (MoU) qui devrait ouvrir des perspectives concrètes de coopération en matière de recherche, de transfert de technologie, de formation des ressources humaines et de mise en œuvre de projets d'application pratique.

Par cette initiative, Dà Nang ambitionne de développer une coopération substantielle et durable avec Chemnitz et ses partenaires allemands, tout en renforçant les liens entre les autorités, les entreprises, les instituts de recherche et les établissements de formation. L’objectif est de jeter les bases d’échanges d’experts, de recherches conjointes et du développement d’une main-d’œuvre hautement qualifiée.

Ce programme témoigne de la volonté de Dà Nang de devenir un pôle d’excellence en matière d’innovation, de hautes technologies et de semi-conducteurs dans la région Centre et au niveau national.

VNA/CVN