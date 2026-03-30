Le pont Long Biên est fermé pour des réparations d'urgence



À partir du 28 mars jusqu'au 27 mai, la circulation est temporairement interrompue sur le pont Long Biên à Hanoï pour des réparations d'urgence d'une durée de 60 jours.

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Photo : VNA/CVN

Les travaux concernent les voies réservées aux piétons, aux motos et aux véhicules non motorisés, de part et d’autre de la ligne ferroviaire Hanoï - Dông Dang.

Pendant cette période, la circulation sera interdite dans les deux sens depuis les quartiers de Bô Dê et de Hoàn Kiêm. Afin de fluidifier le trafic, les autorités mettent en place des déviations, principalement via le pont Chuong Duong.

Concrètement, depuis le quartier de Long Biên, les véhicules empruntent Long Biên 1 - Long Biên 2, puis Long Biên - Xuân Quan, avant de rejoindre le pont Chuong Duong. Pour les véhicules venant des quartiers de Yên Phu et Hàng Dâu, l'itinéraire se fait par la rue Trân Nhât Duât, jusqu'au rond-point situé au début du pont Chuong Duong, pour traverser le fleuve Rouge. De même, les véhicules venant des rues Trân Quang Khai et Dê 401 sont également dirigés vers ce rond-point avant d'emprunter le pont.

À noter que la circulation des vélos reste autorisée dans les deux sens sur la voie mixte du pont Chuong Duong pendant toute la durée des déviations.

Le Service de la construction de Hanoï a demandé aux services concernés de surveiller de près la circulation aux points de déviation et d'adapter rapidement le plan de déviation en cas de problème, afin de minimiser les perturbations pour les usagers.

Photo : VNA/CVN

Le pont Long Biên enjambe le fleuve Rouge et relie le centre historique de Hanoï à la partie Est de la ville. Conçu par les Français, le pont a été construit entre 1898 et 1902, sous le nom initial de Doumer. Long de 2.990 mètres, dont 896 mètres pour la passerelle d'accès, il est le plus ancien pont en acier du Vietnam et fut, lors de son inauguration, considéré comme l'une des plus grandes structures d'Asie du Sud-Est.

Après 124 ans d'existence, ayant subi les bombardements de la guerre et les ravages du temps, de nombreuses parties du pont se sont gravement détériorées : la structure métallique est rouillée, sa capacité portante a diminué et le revêtement s'effrite. Dans ce contexte, des travaux de réparation sont urgents afin de garantir la sécurité routière tout en préservant la valeur historique et le patrimoine unique de ce monument emblématique de Hanoï.

Tâm An/CVN