Maladies non transmissibles : l’IA, un tournant pour le dépistage au Vietnam

L’intelligence artificielle (IA) s’impose comme une solution clé pour renforcer le dépistage et la détection précoce des maladies non transmissibles, contribuant à orienter le secteur de la santé vers la prévention plutôt que vers le traitement.

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Photo : Anh Tuyêt/VNA/CVN

Selon la vice-ministre de la Santé, Nguyên Thi Liên Huong, ces maladies constituent un défi majeur pour les systèmes de santé. D’après l’Organisation mondiale de la santé, les maladies cardiovasculaires, les cancers, le diabète et les maladies pulmonaires chroniques sont responsables de plus de 70% des décès dans le monde. Au Vietnam, leur prévalence augmente rapidement, ce qui exige des stratégies durables et efficaces.

Ces pathologies affectent non seulement la santé individuelle, mais aussi le développement socio-économique, en raison de facteurs de risque croissants tels que le tabagisme, la consommation d’alcool, une mauvaise alimentation, l’inactivité physique et le stress.

Face à cette situation, le gouvernement vietnamien et le ministère de la Santé ont lancé plusieurs programmes visant à réduire cette charge, à renforcer la sensibilisation et à développer le dépistage précoce au niveau local. Le pays compte aujourd’hui plus de 300 unités de suivi des maladies pulmonaires chroniques et près de 3.000 centres de santé communaux impliqués, prenant en charge environ 700.000 patients. Par ailleurs, plus de 100.000 personnes ont bénéficié de programmes d’aide au sevrage tabagique.

Ces efforts s’inscrivent dans la mise en œuvre de la Résolution n°72-NQ/TW (datée du 9 septembre 2025) du Bureau politique, qui prône un passage d’une approche centrée sur le traitement à une prévention proactive. Dans cette stratégie, la transformation numérique et l’IA jouent un rôle essentiel.

Le secteur de la santé entend ainsi renforcer le dépistage précoce, développer les dossiers médicaux électroniques et améliorer l’interconnexion des données, créant ainsi une base solide pour l’application des technologies avancées.

Selon le Professeur associé Vu Van Giap, vice-directeur de l’hôpital Bach Mai, la transformation numérique, le big data et l’IA constituent des priorités stratégiques. L’établissement investit dans la recherche et l’innovation afin d’améliorer la précision des diagnostics et d’assister les médecins dans leurs décisions cliniques.

La construction de bases de données médicales "exactes, complètes et actualisées" permet non seulement d’améliorer les soins, mais aussi d’anticiper les tendances épidémiologiques.

L’hôpital Bach Mai a notamment développé trois modèles d’IA pour le diagnostic du cancer du poumon, fondés sur l’analyse d’images de tomodensitométrie (CT), d’endoscopie bronchique en temps réel et d’anatomopathologie. Dans certains cas, leur précision dépasse celle de médecins expérimentés, tout en facilitant la détection précoce et la prise de décision rapide.

La combinaison des politiques publiques et des avancées technologiques ouvre ainsi une nouvelle voie pour le contrôle des maladies non transmissibles au Vietnam. Avec des données de plus en plus interconnectées, le déploiement de l’IA favorisera une transition vers un système de santé plus proactif, réduisant la charge des maladies et améliorant la qualité des soins.

VNA/CVN