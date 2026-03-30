Assemblée nationale

Un quatrième mandat consécutif pour deux éminents scientifiques

Le Professeur Nguyên Thanh Phuong et le Professeur associé Trân Hoàng Ngân viennent d’être réélus députés à la XVI e législature de Assemblée nationale (AN), marquant ainsi quatre mandats de présence continue au sein de l’organe législatif du pays.

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Photo : CTV/CVN

Nguyên Thanh Phuong : une figure de proue de l’aquaculture au service du Delta du Mékong

Le Professeur et Docteur Nguyên Thanh Phuong (né en 1965, originaire de Vinh Long) est un expert reconnu dans le domaine de l’aquaculture. Actuellement secrétaire du Comité du Parti de l’Université de Cân Tho, il a consacré plus de 30 ans à l’enseignement et à la recherche.

Son parcours académique est marqué par une forte empreinte internationale. Diplômé en aquaculture à l’Université de Cân Tho en 1986, il a obtenu son master à l’Institut de technologie d’Asie (AIT) en 1992. Ses recherches initiales portaient déjà sur des problématiques cruciales, notamment l’impact de l’insecticide Méthyl parathion sur le tilapia en riziculture. En 1998, il a soutenu avec succès sa thèse de doctorat en sciences agronomiques à l’Institut national polytechnique (INP) de Toulouse (France), portant sur l’élevage de poissons-chats en cages dans le delta du Mékong et le développement d’aliments adaptés.

Nommé Professeur associé en 2004 puis professeur en 2013, il totalise plus de 30 ans de carrière dans l’enseignement et la recherche. Nguyên Thanh Phuong a occupé diverses fonctions de direction, notamment celles de doyen de la Faculté d’aquaculture et de vice-recteur de l’Université de Cân Tho (2012-2018). Depuis 2018, en tant que président du Conseil de l’université, il continue d’influencer le paysage académique tout en dirigeant les activités éditoriales de l’établissement. Par son expertise, il a formé de nombreuses générations d’ingénieurs et de chercheurs, consolidant la position de l’Université de Cân Tho comme un centre d’excellence régional. Député des XIIIe, XIVe et XVe législatures, il entame aujourd’hui son 4e mandat à l’Assemblée nationale.

Trân Hoàng Ngân : un expert en économie au cœur des décisions publiques

Photo : CTV/CVN

Le Professeur associé et Docteur Trân Hoàng Ngân (né en 1964, originaire de Dông Thap) est un "Enseignant émérite" et un économiste influent. Spécialiste des questions financières et monétaires, il préside aujourd’hui le Conseil consultatif pour le développement de l’Université de Saïgon.

Sa carrière débute en novembre 1985 à l’Université d’économie de Hô Chi Minh-Ville (UEH). Entre 1992 et 2008, il y a exercé diverses responsabilités, allant de chef de département à doyen de la faculté de Banque. De 2008 à 2015, il a occupé le poste de vice-recteur de l’UEH, période durant laquelle il a été honoré du titre d’Enseignant émérite. C’est également à cette époque qu’il a intégré l’Assemblée nationale (XIIIe législature) et le Conseil consultatif national sur les politiques financières et monétaires, apportant son éclairage sur les enjeux macroéconomiques majeurs.

En 2015, ce Professeur prend la direction de l’Université de finance et de marketing de Hô Chi Minh-Ville avant de devenir, en 2016, directeur de l’Académie des cadres de la mégapole du Sud. Son expertise a été sollicitée au plus haut niveau de l’État : il a été membre du Groupe consultatif économique du Premier ministre et a dirigé l’Institut de recherche pour le développement de Hô Chi Minh-Ville (HIDS) de 2019 à 2022. Plus récemment, il a occupé le poste d’assistant du secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville.

Pour sa quatrième législature consécutive, le Pr.-associé Trân Hoàng Ngân reste une voix écoutée, alliant théorie académique et pragmatisme politique pour le développement socio-économique du pays.

Hông Anh/CVN