Le métro de Hanoï, moteur de la transformation numérique et d’une mobilité urbaine intelligente

Le déploiement des solutions d’identification électronique et de reconnaissance biométrique dans le réseau de métro de Hanoï ne se limite pas à améliorer le confort des déplacements. Il marque une avancée majeure dans la mise en œuvre de la transformation numérique nationale, conformément à la Résolution 57.

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Photo : VNA/CVN

Après une phase de déploiement coordonnée, la société Hanoi Metro a officiellement achevé et dressé le bilan du Plan 428, un programme conjoint mené avec le ministère de la Police, le ministère de la Construction et le Comité populaire de Hanoï. Cette initiative pionnière vise à intégrer l’identification et l’authentification électroniques, combinées à la biométrie, dans l’exploitation des transports publics urbains.

Sous l’impulsion des autorités centrales et locales, et grâce à une étroite coordination entre organismes publics et partenaires technologiques, l’ensemble des objectifs a été atteint dans les délais, avec une qualité et une efficacité avérées. Notamment, le système de contrôle d’accès automatisé a été modernisé à 100% sur les deux lignes de métro (Cat Linh - Hà Dông et Nhôn - gare de Hanoï).

Les résultats sont significatifs : plus de 5,7 millions de trajets ont été effectués via l’identification électronique et biométrique, avec un taux d’adoption atteignant 85%. Les recettes des deux lignes ont bondi de 48%, tandis que le nombre de passagers a augmenté de 15% sur un an. Ces chiffres traduisent non seulement l’efficacité des technologies déployées, mais aussi une évolution des habitudes et de la confiance des usagers envers les transports publics modernes.

L’expérience des usagers au cœur de la transformation

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L’intégration de ces technologies permet de réduire considérablement le temps de contrôle, de renforcer la sécurité et de supprimer le recours aux billets papier ou aux cartes physiques. Les passagers peuvent ainsi accéder rapidement aux quais grâce à une simple authentification. Il s’agit d’une étape clé dans la mise en œuvre du Projet 06 sur les données de population et de la Résolution 57, tout en posant les bases d’un modèle de mobilité intelligente à Hanoï.

Au-delà de l’innovation technologique, le succès du Plan 428 se mesure avant tout à la satisfaction des usagers, considérée comme un indicateur central par Hanoi Metro.

Selon Khuât Viêt Hùng, président du conseil d’administration de Hanoi Metro, le nombre de passagers a augmenté de près de 20% fin 2025, et continue de progresser de 15 à 17% au début de l’année 2026. Cette dynamique s’explique principalement par la simplicité et la fluidité de l’expérience utilisateur.

Par ailleurs, le système intelligent de contrôle des billets est désormais entièrement maîtrisé, permettant une gestion des usagers via la carte d’identité citoyenne. Le taux d’identification atteint actuellement 67%, proche de l’objectif de 70%. Avec la fin des programmes promotionnels, ce taux devrait rapidement dépasser le seuil fixé.

Autre avancée notable : la généralisation du paiement sans numéraire. Les usagers peuvent régler leur trajet via des cartes bancaires, des portefeuilles électroniques (Viettel Money, MoMo, ShopeePay) ou encore des solutions internationales telles qu’Apple Pay, Google Pay et Samsung Pay. Surtout, les titres de transport sont désormais intégrés directement dans l’application VNeID, permettant un accès simplifié à plusieurs services publics via une seule plateforme.

En parallèle, les données d’exploitation sont gérées de manière transparente et détaillée : fréquentation, recettes, profils des usagers. Les politiques sociales (gratuité ou réduction pour les personnes âgées, les personnes handicapées, les étudiants) sont également suivies avec précision. Ces données, connectées en temps réel aux autorités compétentes, contribuent à améliorer la gouvernance et la planification des transports urbains.

Vers une nouvelle gouvernance des services publics urbains

Photo : VNA/CVN

Du point de vue des autorités, cette initiative constitue une transformation structurelle. Le général de division Vu Van Tân, directeur du Département de la police administrative pour l’ordre social (ministère de la Police), souligne que ces solutions doivent répondre à trois objectifs : stimuler la croissance des opérateurs, offrir des bénéfices concrets aux citoyens et renforcer l’efficacité de la gestion publique.

Dans le même esprit, le colonel Trân Hông Phu estime qu’il ne s’agit pas seulement d’une innovation technique, mais d’un passage d’un modèle fragmenté à un écosystème numérique intégré, centré sur l’usager. Les bénéfices sont multiples : déplacements simplifiés pour les citoyens, transparence accrue pour les opérateurs, et données stratégiques pour la planification urbaine.

Fort de ces acquis, Hanoi Metro poursuit l’extension de son écosystème numérique. Les prochaines étapes incluent la standardisation technique des nouvelles lignes, l’amélioration des logiciels, l’intégration des paiements et le développement d’une mobilité intermodale.

À court terme, un système de billetterie interopérable sera expérimenté avec la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam à la gare de Hanoï. Des connexions avec d’autres modes de transport (BRT, taxis, motos-taxis, vélos en libre-service) sont également en cours, avec la participation d’acteurs comme Grab, GSM ou Be Group.

La mise en service réussie de ce nouveau système de contrôle d’accès marque ainsi une étape décisive dans la modernisation des transports urbains de Hanoï. En améliorant l’expérience des usagers, en optimisant la gestion et en valorisant les données, la capitale se rapproche d’un modèle de mobilité intelligente, durable et connectée.

Plus qu’une évolution technique, c’est l’amorce d’une transformation profonde : celle d’une ville où la technologie est au service d’une mobilité plus fluide, plus efficace et plus transparente.

Mai Quynh/CVN