Le Vietnam se mobilise pour contenir l’épidémie de main-pied-bouche

Le ministère de la Santé a ordonné des mesures urgentes pour contenir une épidémie de syndrome main-pied-bouche (MPB) qui s’aggrave rapidement, notamment à Hô Chi Minh-Ville, où le nombre d’infections, de cas graves et de décès est en hausse.

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Photo : Dinh Hang/VNA/CVN

Dimanche 29 mars, une délégation conduite par la vice-ministre de la Santé, Nguyên Thi Liên Huong, a effectué une inspection sur place des efforts de prévention et de contrôle des maladies dans la mégapole du Sud, alors que l’on craignait que l’épidémie ne s’intensifie et n’exerce une pression croissante sur le système de santé.

Selon le Centre de contrôle des maladies de Hô Chi Minh-Ville, les établissements de santé locaux ont recensé 10.886 cas de syndrome main-pied-bouche au cours des douze premières semaines de 2026, dont 1.992 hospitalisations et 221 cas graves. Il est à noter que le nombre de cas graves a augmenté rapidement, certains patients présentant une détérioration rapide nécessitant une intervention médicale intensive.

Au total, 332 foyers de contamination ont été recensés dans la ville, dont 181 dans des écoles et 151 au sein de la communauté. Les experts de la santé s’inquiètent particulièrement de la réapparition du virus EV71, une cause majeure de complications graves, qui représente environ 24% des échantillons testés depuis fin 2025.

La situation ne se limite pas à Hô Chi Minh-Ville. Dans le Sud, l’Institut Pasteur de Hô Chi Minh-Ville a signalé huit décès liés à la maladie pieds-mains-bouche, dont quatre dans la ville même et un dans chacune à An Giang, Cân Tho, Dông Nai et Dông Thap, soulignant ainsi la gravité croissante de l’épidémie.

À l’Hôpital pédiatrique n°2, des centaines de cas ont été admis au cours des trois premiers mois de l’année, dont beaucoup nécessitent une ventilation assistée, une dialyse et même des interventions de réanimation avancées telles que l’oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO). Dans les cas les plus graves, la maladie peut progresser en 24 heures, entraînant des complications affectant les systèmes nerveux, cardiovasculaire et respiratoire.

Les experts médicaux ont averti que les enfants de moins de 36 mois sont les plus à risque, représentant environ 80% des cas graves. Les crèches et les structures d’accueil de la petite enfance, où les contacts étroits sont fréquents, ont été identifiées comme des environnements à haut risque nécessitant une surveillance et des mesures de contrôle strictes. Le dépistage précoce des cas suspects, même avant confirmation, est considéré comme essentiel pour prévenir toute propagation ultérieure.

La vice-ministre Nguyên Thi Liên Huong a souligné que les autorités locales doivent rester vigilantes et proactives en matière de surveillance, de détection précoce et de confinement rapide des foyers épidémiques à leur source afin de prévenir toute propagation plus large. Elle a appelé le secteur de la santé local à garantir sa capacité d’accueil et de traitement des patients, notamment en soins intensifs pour les cas graves.

La responsable a également mis en garde contre le risque de superposition d’épidémies, d’autres maladies infectieuses telles que la dengue, la rougeole et les infections à méningocoque montrant des signes de recrudescence. Elle a insisté sur la nécessité de mettre en œuvre des mesures d’intervention globales et de haut niveau afin d’éviter la saturation du système de santé.

Le ministère de la Santé a demandé aux autorités locales de renforcer leurs systèmes de surveillance, de détecter rapidement les nouveaux cas et foyers de contamination, de mettre en œuvre sans délai des mesures de confinement, et de revoir les procédures d’orientation des patients afin d’éviter tout retard dans la prise en charge d’urgence des cas graves à évolution rapide.

Le ministère a souligné que la maladie pieds-mains-bouche se transmet par de multiples voies, notamment par le tube digestif, la salive, les sécrétions respiratoires et le contact direct, même avec des porteurs asymptomatiques. Par conséquent, les mesures préventives au sein des communautés, en particulier dans les écoles et les foyers, doivent être appliquées rigoureusement et systématiquement.

Le ministère a déclaré qu’avec plus de 25.000 cas recensés à l’échelle nationale en moins de trois mois, soit près de cinq fois plus qu’à la même période l’an dernier, contenir l’épidémie de syndrome main-pied-bouche était devenu une priorité urgente pour protéger la santé des enfants et minimiser la mortalité.

VNA/CVN