Mois d'action pour les enfants 2026 : la sécurité des enfants à l'ère numérique

Le ministère de la Santé a officiellement publié une directive relative à l'organisation du Mois d'action pour les enfants 2026, une initiative nationale visant à promouvoir les droits de l'enfant et à renforcer la responsabilité des familles, des écoles et de l'ensemble de la société dans les soins, l'éducation et la protection des mineurs.

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Photo : VNA/CVN

Sous le thème "Des enfants heureux et en sécurité à l'ère du numérique", la campagne de cette année met l'accent sur des messages clés tels que la protection des enfants en ligne, l'acquisition de compétences numériques sécuritaires, la prévention des violences, des abus, des blessures et des noyades, ainsi que le renforcement du rôle des familles, des écoles et de la société. La ligne d'assistance téléphonique nationale pour la protection de l'enfance (111) restera un canal de soutien essentiel.

Les autorités centrales et locales sont appelées à élaborer des plans précis, des activités en réponse, et à organiser un lancement officiel durant la dernière semaine de mai ou le 1er juin 2026. Cette mobilisation s'accompagnera d'une intensification de la communication sur les médias traditionnels et les réseaux sociaux, ainsi que d'actions concrètes telles que des conférences de plaidoyer pour la santé infantile, des examens médicaux périodiques, des soins dentaires scolaires et des interventions chirurgicales pour les enfants atteints de maladies graves. Des cours de natation et des formations aux gestes de premiers secours seront également multipliés à travers le pays.

Parallèlement, le ministère de la Santé souligne la nécessité d’édifier un environnement scolaire moderne, sécurisé et exempt de violence, tout en accordant une attention accrue à la santé mentale des élèves et à l’amélioration de leurs techniques numériques. Des visites et des remises de cadeaux pour les enfants en situation de précarité, seront organisées, parallèlement à la mobilisation de fonds pour la construction d'infrastructures telles que des écoles, des aires de jeux et des bibliothèques.

Le ministère de la Santé insiste sur le fait que ces activités doivent être menées de manière efficace, économe et adaptée aux réalités de chaque localité, en assurant une coordination étroite entre les différents secteurs. L'objectif est de garantir des bénéfices directs aux enfants, en particulier aux plus vulnérables. En dotant les jeunes de connaissances et de compétences numériques solides, les autorités ambitionnent de former des citoyens numériques sécuritaires et responsables et capables de se développer pleinement.

L'Administration des affaires maternelles et infantiles a été désignée comme organisme central pour conseiller sur la planification, organiser la cérémonie de lancement et mettre en œuvre une campagne de communication nationale. Les ministères, les secteurs et les comités populaires provinciaux sont chargés d'élaborer les plans de mise en œuvre, de diriger et de superviser les activités, et de rendre compte des résultats au ministère de la Santé pour une évaluation globale.

Cette campagne devrait engendrer des améliorations tangibles en matière de sensibilisation du public et d'action collective, contribuant ainsi à un environnement de vie sûr et sain qui permette aux enfants de se développer pleinement à l'ère numérique.

VNA/CVN