Une exposition parisienne met en valeur les arts contemporains vietnamiens

L'exposition d'art "Vietnam portes ouvertes" (Vietnam Opening Doors) a été inaugurée à Paris mercredi 5 mars, réunissant des artistes, des marques et des designers vietnamiens de renom ainsi qu’émergents, mettant en lumière le renouveau artistique dynamique du pays.

Dans le contexte de l'année du Serpent, symbole de transformation et de renouveau, l'exposition propose une vision inédite d'un Vietnam en pleine évolution.

Photo : CTV/CVN

Les visiteurs y découvrent un pays réimaginé de manière créative, bien au-delà des images traditionnelles associées à la guerre, aux costumes folkloriques et aux paysages pittoresques. Les œuvres exposées offrent un regard unique sur une nation ancrée dans son passé tout en étant résolument tournée vers l'avenir.

L'exposition vise à créer un pont culturel entre le Vietnam et la France, permettant au public de découvrir l'évolution du Vietnam et la préservation de ses traditions culturelles à travers des designs, des œuvres d'art et des interprétations contemporaines de l'áo dài, entre autres.

L'exposition adopte une approche multigénérationnelle et interdisciplinaire, mêlant arts visuels, design, mode et artisanat, célébrant une culture qui transcende les classifications rigides et mettant en valeur des artistes qui repoussent les frontières entre les disciplines artistiques. Des céramiques aux installations textiles, chaque pièce raconte un fragment de l'histoire vietnamienne tout en reflétant l'univers personnel de son créateur.

Présent à l’événement, l'ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toàn Thang, a souligné que le Vietnam est aujourd’hui un pays en plein essor, offrant aux artistes et aux citoyens une plateforme pour exprimer pleinement leur créativité.

L'exposition se tient jusqu'au 9 mars.

VNA/CVN