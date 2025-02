Le cinéma roumain en lice pour l'Ours d'or avec un film tourné sur un smartphone

Photo : AFP/VNA/CVN

Avec l'humour décalé et le goût pour l'absurde qui caractérisent son travail, le film raconte l'histoire d'une huissière de justice rongée par la culpabilité après le suicide d'un sans-abri, en lien avec son activité professionnelle.

Tourné en Transylvanie, le film s'inspire d'un fait divers et a été développé en parallèle d'un autre, que Radu Jude prépare sur Dracula, avec plusieurs des mêmes acteurs.

"On peut choisir de chercher à réunir beaucoup d'argent pour réaliser un film de façon confortable, mais j'ai voulu emprunter une autre voie", a expliqué Radu Jude à Berlin. "Avec très peu d'argent, nous avons réussi à faire un film".

Le réalisateur de 47 ans est devenu une figure incontournable du cinéma d'auteur européen après avoir remporté l'Ours d'or en 2021 avec "Bad Luck Banging or Loony Porn", une œuvre très crue sur la descente aux enfers d'une enseignante après la révélation d'une vidéo intime.

Dans Kontinental '25, l'huissière Orsolya cherche du réconfort auprès de ses amis, d’un ancien élève et d’un prêtre. Le film est une critique de la Roumanie contemporaine, avec son personnage principal pris dans les mécanismes du marché immobilier.

De longues séquences de dialogues philosophiques et parfois drôles incluent des références aux tensions en Ukraine et à Gaza, donnant au film une résonance très actuelle. "Toute affaire humaine a un côté ridicule, une forme de stupidité", explique le réalisateur. "On peut en voir les deux faces. On peut percevoir la gravité du drame, mais aussi sa dimension absurde".

Plusieurs films tournés exclusivement sur téléphone portable ont été remarqués ces dernières années dont Tangerine (2015) de Sean Baker, le réalisateur de la dernière Palme d'or, ou encore des œuvres de Steven Soderbergh.

