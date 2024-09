Un espace culturel unique de découverte de Bac Ninh au cœur de Hanoï

Du 31 août au 2 septembre, au Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam à Dông Mô, Hanoï, s'est tenue l'exposition "Espace culturel et touristique de Bac Ninh au cœur de Hanoï". Cet événement, organisé en collaboration avec le Service de la culture, des sports et du tourisme de Bac Ninh, a mis en lumière la richesse culturelle et historique de cette région.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Van Dap, directeur adjoint du Service de la culture, des sports et du tourisme de Bac Ninh, a souligné que Bac Ninh était une terre imprégnée d'histoire et de traditions, où les cultures des différentes régions du Vietnam se sont rencontrées et ont fusionné en une identité culturelle distincte et propre à Bac Ninh - région de Kinh Bac.

Cette région est renommée pour ses temples, pagodes et festivals, ainsi que pour son héritage confucéen, ses traditions académiques et ses métiers artisanaux. Bac Ninh est également le berceau de nombreuses formes d'arts populaires traditionnels.

La province est particulièrement fière de ses quatre patrimoines culturels immatériels reconnus par l'UNESCO : le chant folklorique quan ho (chant alterné), le ca trù (chant des courtisanes), la pratique du culte des Déesses-Mères, et les rituels et jeux du tir à la corde du village de Huu Châp. En outre, la province abrite 18 objets et ensembles d'objets reconnus comme trésors nationaux, ainsi que des milliers de sites historiques et culturels d'une grande valeur.

Photo : VNA/CVN

L'exposition "Espace culturel et touristique de Bac Ninh au cœur de Hanoï" constitue une initiative phare pour la promotion touristique de la province en 2024. Elle vise à renforcer l'image culturelle et humaine de Bac Ninh, tout en favorisant la notoriété de la province comme destination touristique "impressionnante, sûre et accueillante" pour les touristes nationaux et internationaux. Cet événement a également pour objectif d'attirer des investisseurs et d'accroître le nombre de visiteurs, tant nationaux qu'étrangers.

Le public de l'exposition a eu l'opportunité de découvrir et d'explorer les patrimoines culturels uniques de Bac Ninh, notamment à travers des sites historiques anciens, les mélodies envoûtantes des chants populaires Quan ho, des spectacles animés de marionnettes sur l'eau réalisés par les artisans du village de Dông Ngu, ainsi que des rituels et jeux de tir à la corde du village de Huu Châp, classés au patrimoine culturel immatériel multinational.

Photo : VNA/CVN

Outre les performances culturelles, l'exposition a présenté plus de 40 stands mettant en avant les produits des villages d'artisanat, des clubs culinaires, des coopératives agricoles, des clubs de quan ho et des entreprises touristiques de la province.

Les visiteurs ont pu y découvrir des produits culturels emblématiques de Bac Ninh, des circuits touristiques, des métiers traditionnels ainsi que des produits célèbres tels que la peinture folklorique de Dông Hô, la céramique de Phù Lang, les objets en cuivre de Dai Bai, les articles en bois de Phù Khê, et la vannerie de Xuân Hôi.

De plus, les visiteurs ont pu déguster des produits agricoles et des spécialités locales telles que les bánh tẻ du village de Cho, les nem de Bùi Xa, les bánh đúc au crabe de Van An, la sauce de soja de Dình Tô, les bánh phu thê, les bánh khúc du village de Diêm, et l'ail d'An Thinh.

Thuy Linh/CVN