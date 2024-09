Un projet de téléfilm pour célébrer le 70e anniversaire de la libération de Hanoï

La série de 40 épisodes raconte l'histoire des policiers de la division d'enquête sur les crimes liés à la drogue de Hanoï qui protègent la sécurité et l'ordre publics de la capitale jour et nuit.

Le scénario est adapté des deux nouvelles du major-général Nguyên Hông Thai. Réalisé par Nguyên Tât Kiên, il offre non seulement un portrait complet des forces de police, mais apporte également au public des éléments colorés sur la vie des Hanoïens ordinaires.

"Pour l'amour de Hanoï"

Ordre secret de la fleur de lait fait partie du projet cinématographique "Pour l'amour de Hanoï" réalisé par la station de radio-télévision de Hanoï à l'occasion du 70e anniversaire de la Journée de la libération de Hanoï.

Le projet met en lumière des personnes attachées à la vie de la capitale dans le cadre de leur chemin de développement personnel. Il comprend également Hanoï dans tes yeux.

Les deux séries expriment un amour profond et intense pour la terre glorieuse de Thang Long - Hanoï.

Le directeur général de la station de radio-télévision de Hanoï, Nguyên Kim Khiêm, a noté que la station a réalisé ce projet avec le désir de créer des productions télévisées à la fois de qualité et divertissantes.

"Hanoï est une source d'inspiration pour toutes sortes de formes d'art - musique, cinéma, poésie entre autres. Notre station est l'une des institutions culturelles de Hanoi, il n'y a donc aucune raison de ne pas faire partie du développement de la culture de Hanoï", a déclaré Khiem.

Réalisé par Dào Thanh Hung, Hanoï dans tes yeux raconte l'histoire de cinq jeunes femmes aux parcours différents, qui étudient ou travaillent et apportent leur contribution à la capitale.

Chacune a un parcours différent, mais un coup du sort fait qu'elles se rencontrent par hasard, créant des relations qui donnent lieu à de nombreuses situations inattendues et compliquées, à la fois humoristiques, romantiques et profondes. Ainsi, une image vraiment fraîche et colorée de Hanoï est révélée.

Le projet bénéficie de la participation d'acteurs reconnus tels que Lan Huong et Nguyêt Hang aux côtés de nouveaux talents prometteurs.

