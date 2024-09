L’histoire de Hanoï se raconte en trois dimensions

Photo : VNA/CVN

Organisée dans le cadre des activités célébrant le 70e anniversaire du Jour de la Libération de la capitale (10 octobre), l’exposition intitulée "Chers concitoyens de la capitale" a été lancée par le Comité populaire de l'arrondissement de Hoàn Kiêm (Hanoï) en collaboration avec le Centre national des archives.

L’exposition présente une multitude de documents et d’images relatant la lutte de Hanoï contre le colonialisme français de la fin du XIXe siècle jusqu’en 1954, avec de nombreux documents dévoilés au public pour la première fois.

L’exposition intègre la technologie numérique, mettant en valeur le dynamisme de la capitale tout en préservant sa tradition à travers de précieuses photos d’archives.

L’exposition est divisée en trois sections : la 1re ayant pour thème "Hanoï en flammes, ciel plein de fumée" qui présente de documents et d’images des premières étapes de l’invasion française de Hanoï ; la 2e "Hanoï s’élève" présente des documents et des photos des luttes révolutionnaires à Hanoï de 1930 à 1954 ; et le 3e intitulé "Le retour triomphal de Hanoï" présente des images et des documents du jour victorieux de la libération de Hanoï, faisant écho au son du triomphe.

Photo : VNA/CVN

L' exposition utilise la technologie moderne pour donner vie à la riche histoire de Hanoï, permettant aux visiteurs d’explorer l’esprit dynamique de la ville tout en préservant ses racines historiques à travers des images d’archives rares.

Selon Pham Tuân Long, président du Comité populaire du district de Hoàn Kiêm, l’exposition offre au public une expérience unique grâce à la technologie numérique. Elle vise à favoriser un sentiment de patriotisme et de fierté pour la riche histoire de Hanoï, tout en contribuant à la croissance des industries culturelles de la capitale.

L’exposition 3D offre une expérience engageante, mettant en valeur la résilience et la gloire de la libération de Hanoï il y a 70 ans.

L’adresse pour accéder à l’exposition 3D en ligne "Chers concitoyens de la capitale" : https://archives.org.vn/hoidongbaothudo/ ou http://hoankiem.hanoi.gov.vn/hoidongbaothudo/.

NDEL/VNA/CVN