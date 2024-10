Le Premier ministre présent au Festival culturel pour la paix à Hanoï

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté le 6 octobre à au Festival culturel pour la paix en l’honneur du 70 e anniversaire de la libération de la capitale (10 octobre) et du 25 e de l’attribution par l’UNESCO du titre "Ville pour la paix" à Hanoï (16 juillet).

>> La fierté et l’amour pour la capitale à travers les films

>> La capitale vietnamienne à travers les images

>> Mettre en lumière la culture et l’histoire de Hanoï

Photo : VNA/CVN

Ce festival a été organisé par le Comité municipal du Parti, le Conseil populaire municipal, le Comité populaire municipal et le Comité municipal du Front de la Patrie du Vietnam. Il a réuni environ 10.000 personnes.

Le permanent du Secrétariat, Luong Cuong ; le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Dô Van Chiên ; le président de la Commission centrale de sensibilisation et d’éducation, Nguyên Trong Nghia, y ont également participé.

Étaient également présents des représentants des Nations unies au Vietnam et des ambassades de plusieurs pays.

Photos : VNA/CVN

Selon Trân Sy Thanh, président du Comité populaire de Hanoï, inscrit dans le cadre des événements marquant le 70e anniversaire de la Libération de la capitale, le Festival culturel pour la paix visait à diffuser les valeurs de la culture, de la paix et de la créativité des habitants de Thang Long-Hanoï à travers les différentes périodes. Il a reproduit des jalons historiques de la capitale, présenté son patrimoine culturel matériel et immatériel, ainsi que ses festivals et ses villages artisanaux typiques.

Photos : VNA/CVN

Le programme s’est déroulé de 07h00 à 10h00 le 6 octobre. L'un des moments forts a été la reconstitution de l'image de l'armée vietnamienne se dirigeant vers Hanoï le 10 octobre 1954, prenant le contrôle de la capitale, marquant la fin du régime colonial. La scène a vu la participation d’un millier de soldats et de 200 artistes...

VNA/CVN