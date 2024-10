Le PM assiste à un programme pour éliminer les maisons temporaires et délabrées dans tout le pays

Dans la soirée du 5 octobre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé au programme de lancement et de réponse à la campagne de 450 jours visant à éliminer les maisons temporaires et délabrées dans tout le pays.

>> Le taux de pauvreté multidimensionnelle au Vietnam baisse à 2,9%

>> Le Vietnam s’efforcera de réduire de 1% le taux de pauvreté multidimensionnelle

>> Le PM apprécie l'efficacité du crédit de politique sociale dans la réduction de la pauvreté

Photo : VNA/CVN

Le programme a été organisé par le gouvernement et le Présidium du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, et mis en œuvre par la Télévision du Vietnam (VTV).

À rappeler que le 13 avril dernier, le Premier ministre Pham Minh Chinh, également président du Conseil central d'émulation et de récompense, avait lancé le mouvement d'émulation "Unir les forces pour éliminer les maisons temporaires et délabrées dans tout le pays en 2025".

Lors de l’événement samedi soir 5 octobre, le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Dô Van Chiên, a appelé tous les individus et organisations à l’intérieur comme à l’extérieur du pays à apporter des contributions pour éliminer les maisons temporaires et et délabrées en faveur des ménages pauvres et quasi pauvres d’ici 2025.

Selon le ministre du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, Dào Ngoc Dung, le pays compte encore plus de 400.000 logements temporaires et délabrés. La campagne de 450 jours pour éliminer les maisons temporaires et délabrées en 2025, comprend trois tâches majeures : aide au logement pour les personnes méritantes en difficulté de logement avec environ 200.000 logements, financés par le budget de l'État; aide au logement pour les pauvres et les minorités ethniques selon les programmes cibles nationaux, avec environ 88.000 logements; élimination des maisons temporaires et délabrées pour les personnes extérieures aux deux groupes susmentionnés.

Photos : VNA/CVN

Lors du programme, le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé l'ensemble du système politique, du milieu d’affaires et de la population à soutenir l’élimination des maisons temporaires et délabrées, contribuant aux efforts pour que personne ne soit laissé de côté.

De nombreux dons ont été enregistrés à cette occasion. Selon les organisateurs, le montant total mobilisé à la fin du programme était de 5.932 milliards de dôngs.

VNA/CVN