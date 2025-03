Des ex-responsables du ministère de l'Information de la Communication jugés pour fraude

Le Tribunal populaire de Hanoï a ouvert, lundi matin 17 mars, le procès de première instance contre d'anciens responsables du ministère de l'Information et de la Communication ainsi que d'autres accusés dans l'affaire "Violation des règles d'appel d'offres causant de graves conséquences".

>> L’ancien ministre de la Santé, Nguyên Thanh Long, bénéficie d'une réduction de peine

>> Ouverture du procès en première instance d’une affaire de manipulation massive de titres

>> Le Tribunal populaire de Hanoi rend son verdict dans l’affaire des vols de sauvetage

Cette affaire concerne le Centre national de réponse aux incidents informatiques (Vietnam Computer Emergency Response Team - VNCERT), la société AIC et les unités connexes.

Photo: VNA/CVN

Nguyên Thi Thanh Nhàn, présidente et directrice générale d'AIC, est en fuite et jugée par contumace pour la huitième fois. Elle a été condamnée à 30 ans de prison pour des infractions liées aux appels d'offres et à la corruption.

Selon l'acte d'accusation, elle aurait ordonné à ses subordonnés de truquer les appels d'offres pour garantir que l'AIC remporte le lot 8 du projet d'acquisition d'équipements de cybersécurité, d'une valeur de plus de 70 milliards de dôngs, causant ainsi un préjudice de plus de 17 milliards de dôngs à l'État.

Nguyên Trong Duong, ancien directeur du VNCERT, a admis avoir reçu un milliard de dôngs de l'AIC et l'avoir redistribué à d'autres membres du projet lors du Têt 2019.

Le procès devrait durer une semaine.

VNA/CVN