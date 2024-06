Un collégien de Dà Nang gagne le 1er prix national du concours UPU

Photo : VNA/CVN

Le thème du Concours de compositions épistolaires 2024 (53e édition) est “Au cours de ses 150 années d’existence, l’UPU a servi plus de huit générations de personnes dans le monde entier. Depuis lors, le monde a beaucoup changé. Écrivez une lettre aux générations futures pour leur parler du monde que vous espérez leur léguer !”.

Surpassant 1,5 million de candidats vietnamiens, Nguyên Dô Quang Minh, en classe 9e (équivalent à la troisième du système éducatif français) du collège-lycée Nguyên Khuyên de la ville de Dà Nang, a remporté le premier prix lors de la phase de sélection nationale.

Trân Thi Kim Vân, directrice de cet établissement, fait savoir que c’est la deuxième fois qu’un élève de l’école décroche le premier prix national de ce concours. En 1998, Trân Thi Phuong Quỳnh avait gagné le premier prix national, suivi du prix d’encouragement lors de la phase finale internationale de ce concours. De plus, le collège-lycée Nguyên Khuyên a également remporté le premier prix collectif pour avoir le plus grand nombre d’élèves inscrits à ce concours et pour la qualité des œuvres.

Amour pour l’écriture hérité de sa mère

Ce qui est remarquable, c’est qu’il y a sept ans, la grande sœur de Quang Minh, Nguyên Dô Huyên Vi, alors âgée de 13 ans, a également obtenu le premier prix national de ce concours, puis le prix d’encouragement au niveau international. Chacune de leurs lettres a des couleurs différentes mais partage une sensibilité commune face aux problèmes contemporains du monde.

Dans sa lettre, Quang Minh s’identifie en tant que Pull Attie, un employé de la poste du Village du Père Noël, chargé de lire les lettres des enfants du monde entier. Pull Attie écrit au directeur général de l’UPU de 2174 et confie que les enfants d’aujourd’hui semblent souffrir d’un manque d’affection et ont besoin d’un endroit pour se confier.

À propos de la lettre de sa grande sœur, Huyên Vi, envoyée au secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, elle avait abordé la manière de résoudre le problème des réfugiés qui affluaient vers l’Europe. Elle a proposé l’idée d’appeler les pays développés, les organisations caritatives et les milliardaires du monde entier à acheter des îles pour abriter les réfugiés. Huyên Vi est maintenant étudiante en 3e année de la filière Gestion d’événements à l’Université de Greenwich Vietnam à Hô Chi Minh-Ville.

Évoquant le fait que ses enfants sont titulaires du premier prix national de ce concours, Dô Thi Câm Nhung, enseignante de littérature au Lycée d’élite Lê Quy Dôn de Dà Nang, affirme qu’elle n’a rien modifié aux contenus et idées de leurs lettres qui “reflètent assez exactement leurs personnalités : Vi, astucieuse et perspicace, et Minh, introverti, romantique et toujours plein de nouvelles idées”.

En parlant de la préoccupation de son fils exprimée dans sa lettre sur le fait que “les enfants manquent peu à peu d’amour”, la voix de la mère baisse : “Mes enfants ont dû grandir sans l’amour de son père depuis leur plus jeune âge. J’ai essayé de le compenser mais ce n’est que plus tard que j’ai réalisé que rien ne pouvait remplacer l’amour paternel”.

Photo : NĐQM/CVN

Une famille férue de lecture

Interrogée sur le secret pour “allumer la flamme de l’amour de la littérature” chez ses enfants, Mme Nhung précise qu’à partir du moment où ils étaient tout petits, chaque soir après l’école, en lisant des livres avec eux, elle avait l’habitude de leur demander ensuite d’exprimer leurs pensées sur le contenu de chaque ouvrage. Ainsi, le lien entre la mère et les enfants a été renforcé, et les enfants ont également développé le goût de la lecture et appris à exprimer leurs propres idées avec clarté.

Chez Huyên Vi et Quang Minh, il existe toujours une bibliothèque remplie de toutes sortes de livres.

Organisé annuellement par l’UPU depuis 1971, le concours de compositions postales est destiné aux élèves de 9 à 15 ans du monde entier afin de les aider à mieux comprendre le secteur postal et le développement social, à renforcer leurs compétences en écriture et à valoriser leur pensée créative. En même temps, il aide les élèves à aborder et à prendre conscience des problèmes sociaux, à exprimer leurs pensées sur ces questions, à cultiver et à nourrir les sentiments et les responsabilités des jeunes générations envers la société, le pays et le monde.

C’est la 36e année que le Vietnam participe à ce concours. Lors de la phase de sélection nationale, un premier prix, trois deuxième prix, cinq troisième prix, 30 prix d’encouragement, ainsi que 12 prix spéciaux pour les élèves handicapés et 61 prix “Plume prometteuse” ont pour été décernés.

La lettre de Quang Minh, accompagnée d’une version en anglais ou en français, sera envoyée pour la phase finale internationale de cette 53e édition de l’UPU.

Linh Thao/CVN