Un coin de Vietnam au cœur de Caracas

Les couleurs culturelles riches et caractéristiques du Vietnam ont rayonné dans l'Espace "Vietnam - Pays et Peuple" lors du Festival international des étudiants du Venezuela 2025, qui s'est tenu le 18 juin à l'Université Santa María à Caracas.

Photo : VNA/CVN

S'inscrivant dans la mise en œuvre de la Stratégie de diplomatie culturelle à l'horizon 2030, cet espace a été organisé conjointement par l'ambassade du Vietnam au Venezuela et la Faculté des relations internationales de l'Université Santa María (USM). Il a attiré des milliers d'étudiants venus de nombreuses universités.

Lors de l'événement, l'ambassadeur du Vietnam, Vu Trung My, a présenté l'histoire héroïque du pays, sa culture unique, ainsi qu'un peuple animé par un profond patriotisme, indomptable, bienveillant et créatif. Selon lui, sous la direction du Parti communiste, le Vietnam entre dans une ère de développement durable, visant un socialisme prospère et heureux.

L'ambassadeur a remercié les étudiants vénézuéliens pour leur reconstitution vivante de l'identité vietnamienne à travers des symboles comme le bambou, l'áo dài, le chapeau conique, les marionnettes sur l'eau ou le Temple de la Littérature.

Valentina Gonzáles, étudiante en relations internationales, a confié que pour la jeunesse vénézuélienne, le Vietnam et le Président Hô Chi Minh incarnaient la liberté, la paix et la résilience. Elle a exprimé son rêve de visiter un jour ce pays lointain.

VNA/CVN